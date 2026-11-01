Xem Sex Education, nhân vật khiến tôi phải nhăn mặt vì ngán ngẩm và ức chế nhất không phải là những ông bố cộc cằn, thô lỗ, mà lại là Remi Milburn – người cha trí thức, bảnh bao và ăn nói cực kỳ mượt mà của Otis.

Ở mùa hai, trong cuộc đối thoại hiếm hoi khi Otis lấy hết can đảm để đối chất về sang chấn tâm lý từ ngày chứng kiến bố ngoại tình thuở nhỏ, phản ứng của Remi thực sự là đỉnh cao của sự ích kỷ. Thay vì cúi đầu nhận lỗi một cách thành khẩn, ông dùng thứ ngôn ngữ trơn tru của một chuyên gia tâm lý để hợp lý hóa sự phản bội của mình, rồi buông một câu chốt hạ nghe tưởng chừng đầy triết lý nhưng lại vô trách nhiệm đến tàn nhẫn: "Con không thể để những sai lầm của bố định nghĩa cuộc đời con được, hãy tự bước tiếp đi". Ông thản nhiên phủi tay, từ chối dọn dẹp đống đổ nát tinh thần do chính mình gây ra, bắt đứa con tuổi vị thành niên phải tự gánh chịu và tự chữa lành.

Tắt tivi sau phân cảnh ấy, tôi thở dài ngao ngán, lòng nặng trĩu một nỗi chua xót. Tôi thấy ghét cái cách Remi dùng lý lẽ để ngụy biện bao nhiêu, thì lại càng thấy ngột ngạt bấy nhiêu khi nhận ra người chồng chung sống với mình suốt hơn mười năm qua cũng đang sở hữu một "tấm khiên ngôn từ" hệt như vậy.

Những lời hứa bị đánh tráo bằng "tương lai của con"

Chồng tôi là người thông minh, khéo ăn khéo nói và có địa vị nhất định ngoài xã hội. Thế nhưng, bước chân về đến cửa nhà, anh lại là một người cha ích kỷ, hời hợt và luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm đồng hành cùng con cái.

Ảnh: Phim Sex Education

Tôi nhớ mãi dịp lễ 20/11 vừa rồi. Con trai út của chúng tôi được chọn vào đội văn nghệ của lớp biểu diễn mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Thằng bé háo hức tập luyện suốt cả tháng trời, tối nào cũng ríu rít nhắc bố nhớ thu xếp công việc đến trường xem con múa hát. Chồng tôi khi ấy xoa đầu con, cười xòa chắc nịch: "Bố hứa, nhất định bố sẽ có mặt ở hàng ghế đầu cổ vũ cho con trai!".

Sáng hôm đó, con trai tôi dậy từ 5 giờ sáng, tự chải tóc, chỉnh trang quần áo tươm tất rồi thấp thỏm đứng ngóng ở cổng trường suốt buổi lễ. Nhưng tiết mục của con diễn xong, cả buổi lễ khép lại, bóng dáng người bố vẫn bặt vô âm tín. Con lủi thủi đi về với đôi mắt đỏ hoe, cố giấu nỗi thất vọng vào trong.

Tối hôm đó, khi tôi nhắc khéo chuyện anh lỡ hẹn làm con buồn, chồng tôi không hề tỏ ra áy náy hay nói lấy một lời xin lỗi với con. Trái lại, anh gọi thằng bé lại, dùng giọng điệu trầm ấm, đầy vẻ từng trải để "giảng giải": "Hôm nay bố bận tiếp một đối tác quan trọng đột xuất. Bố đi làm vất vả, lăn lộn ngoài xã hội cũng chỉ để kiếm tiền lo cho tương lai của con thôi. Con lớn rồi, con phải học cách thông cảm, phải trưởng thành hơn để bố còn yên tâm công tác chứ không thể cứ trẻ con mãi được!".

Nghe những lời lẽ trơn tru ấy của chồng, tôi chỉ biết chết lặng. Anh đã biến sự thất hứa và thiếu trách nhiệm của bản thân thành một "sự hy sinh cao cả", và biến nỗi tủi thân chính đáng của một đứa trẻ tám tuổi thành sự "ích kỷ, chưa trưởng thành". Con trai tôi ngơ ngác cúi đầu lí nhí "vâng ạ", nhưng từ ánh mắt thất vọng của con, tôi biết một sợi dây niềm tin nữa vừa lặng lẽ đứt gãy.

Đổ lỗi cho con để che đậy sự hời hợt của chính mình

Sự tréo ngoe của những ông bố mang tâm lý giống Remi là họ luôn muốn nhận về quả ngọt của tình phụ tử mà không bao giờ chịu bỏ công gieo trồng.

Suốt nhiều năm qua, chồng tôi hầu như vắng mặt trong mọi cột mốc trưởng thành của con: chưa từng một lần đưa con đi khám bệnh, không biết con thích môn học gì, sợ thứ gì, tối về chỉ cắm mặt vào điện thoại hoặc tụ tập bạn bè. Vì thế, càng lớn, con trai tôi càng trở nên xa cách, lầm lì và ngại tiếp xúc với bố. Mỗi lần bố hỏi chuyện, thằng bé chỉ trả lời cộc lốc cho xong rồi vội vã lảng đi chỗ khác.

Thế nhưng, thay vì tự nhìn lại sự thiếu quan tâm của bản thân để sửa đổi, chồng tôi lại quay sang cáu gắt, chê trách con. Anh thường xuyên buông những lời phán xét nặng nề ngay trên bàn ăn: "Cái thằng này càng lớn càng vô tâm, lầm lì như cục đá, bố hỏi mà mặt cứ câng câng lên, đúng là nuôi con tốn cơm tốn gạo!".

Anh dùng những lời lẽ sắc bén để đẩy hết phần lỗi sang cho con, ép đứa trẻ phải tự chịu trách nhiệm cho sự lạnh nhạt trong mối quan hệ cha con, hệt như cách Remi bảo Otis hãy tự bước tiếp mà quên đi tổn thương do bố gây ra.

Không thể dùng lý lẽ để mua chuộc trái tim con trẻ

Nhìn cảnh chồng mình say sưa dùng ngôn từ hoa mỹ để bao biện cho sự vô tâm, tôi chợt thấy thương con đến thắt lòng. Người lớn có thể dùng mồm mép để thắng một cuộc tranh luận, có thể dùng tiền bạc và những lý do "vì tương lai" để tự ru ngủ lương tâm của chính mình, nhưng không bao giờ có thể dùng sự ngụy biện để đánh lừa cảm xúc của một đứa trẻ.

Trẻ con không cần một người cha biết nói những triết lý cao siêu hay viện ra hàng tá lý do bận rộn. Thứ chúng cần là một người cha biết giữ lời hứa, biết cúi xuống xin lỗi chân thành khi làm con tổn thương, và thực sự hiện diện trong những khoảnh khắc con cần bố nhất.

Tối nay, tôi quyết định sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Bởi nếu anh vẫn tiếp tục dùng sự khéo léo của người lớn để lấp liếm cho thói vô trách nhiệm của mình, thì đến một ngày nào đó khi con trưởng thành, thứ anh nhận lại sẽ không phải là sự thấu hiểu, mà là một cánh cửa lòng đóng chặt vĩnh viễn – nơi người cha trở thành một người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.