Mới đây, một người chia sẻ câu chuyện nhóm trẻ nhỏ “qua mặt” người lớn bằng một trò nghịch khá quen thuộc. Theo lời kể, nhóm trẻ khoảng 5-7 tuổi ném một cục tiền ra đường, sau đó dùng dây buộc lại, đứng chờ người đi đường phát hiện và cúi xuống nhặt. Khi người lớn vừa đưa tay nhặt tiền, những đứa trẻ lập tức kéo sợi dây khiến cục tiền bị giật ngược trở lại.

Người chia sẻ cho biết một phụ nữ đã mắc bẫy, vừa bất ngờ vừa ngượng vì bị những đứa trẻ còn nhỏ tuổi nghĩ ra cách trêu chọc như vậy.

Ảnh cắt từ clip (FBNV)

Niềm vui của mình không nên đánh đổi bằng sự khó chịu hay an toàn của người khác

Đoạn clip nhanh chóng khiến nhiều người nhớ lại những trò tương tự từng xuất hiện trong tuổi thơ của mình. Không ít người cho biết đây chẳng phải chiêu trò mới, mà đã được trẻ con nhiều thế hệ nghĩ ra, chỉ khác nhau ở cách thực hiện và bối cảnh.

Có người nhớ thời bao cấp, trẻ con thường đặt một gói trà giữa dốc cầu, buộc dây rồi núp chờ người đi xe đạp dừng lại nhặt. Khi người đi đường cúi xuống, gói trà lập tức bị kéo đi, khiến nạn nhân vừa hụt hẫng vừa dở khóc dở cười. Trớ trêu hơn, người đi xe đạp đang giữa dốc, muốn tiếp tục hành trình vẫn phải dắt xe lên, trong khi đám trẻ phía sau được phen cười khoái chí.

Một số người khác cho biết hồi nhỏ từng chơi trò tương tự, thậm chí còn nghĩ ra cách bọc món đồ trong túi đen để tăng sự tò mò của người đi đường. Khi có người mắc bẫy, cả nhóm thường núp gần đó cười rúc rích, xem phản ứng của nạn nhân là phần thú vị nhất của trò chơi.

Bởi vậy, khi chứng kiến nhóm trẻ ngày nay tái hiện trò nghịch này, họ không khỏi cảm thấy như một ký ức cũ bất ngờ quay trở lại. Có người hài hước nhận xét những đứa trẻ dường như đang lưu giữ trò chơi của thế hệ trước, khiến một chiêu nghịch tưởng đã dần biến mất nay lại xuất hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú và hoài niệm, câu chuyện cũng khiến một số người lưu ý rằng trò trêu chọc này không phải lúc nào cũng vô hại. Nếu người đi đường đang vội, đi xe hoặc phản ứng không kịp khi cúi xuống nhặt đồ, tình huống có thể dẫn đến va chạm, té ngã. Chưa kể, việc cố tình khiến người khác mất thời gian, bối rối hoặc cảm thấy bị lừa cũng có thể gây khó chịu, nhất là khi trò đùa diễn ra ở nơi công cộng.

Ở độ tuổi 5-7, trẻ thường tò mò, thích khám phá và dễ bị cuốn vào những trò chơi mang lại tiếng cười cho cả nhóm. Việc nghĩ ra một cách khiến người lớn bất ngờ có thể khiến trẻ cảm thấy thú vị, nhưng chưa chắc các em đã hình dung được cảm giác của người bị trêu hoặc những rủi ro có thể xảy ra.

Thay vì chỉ mắng trẻ khi phát hiện những trò nghịch như vậy, người lớn có thể giải thích rõ đâu là trò vui giữa bạn bè, đâu là hành vi làm phiền hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Trẻ vẫn có thể nghịch ngợm, sáng tạo trò chơi, nhưng cần hiểu rằng niềm vui của mình không nên đánh đổi bằng sự khó chịu hay an toàn của người xung quanh.

Một trò chơi có thể khiến nhiều thế hệ bật cười khi nhớ lại, nhưng khi được tái hiện ngoài đường phố, điều quan trọng vẫn là giới hạn. Tuổi thơ cần những trò nghịch ngợm, song cũng cần được dạy cách phân biệt giữa một trò đùa vui và việc khiến người khác trở thành nạn nhân của trò đùa ấy.