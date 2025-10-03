Xem phim Sex Education, tôi ngẫm ra bài học thật sự quý báu: Nhờ biết sớm điều này nên con tôi cũng có chút thành tích học tập!

Tôi không phải kiểu người hay xem phim dài tập. Nhưng một lần tình cờ, khi thấy vợ mình cười rồi lại rưng rưng khóc lúc xem phim Sex Education, tôi tò mò ngồi xuống xem cùng. Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là phim thanh thiếu niên với mấy chuyện tình cảm vu vơ. Nhưng rồi càng xem, tôi càng bị cuốn vào những chi tiết rất thật về việc làm cha mẹ.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là: cuối cùng thì tất cả chúng ta, dù là học sinh hay người lớn, cũng chỉ giống như những cậu học trò trung học đều cần một “người thầy” tin tưởng vào mình. Như cô Sands đã phát hiện tài năng viết lách của Maeve và khuyến khích cô dám thừa nhận rằng mình thông minh. Hay thầy Hendricks, dù Eric chưa thực sự giỏi, vẫn cho cậu cơ hội tham gia câu lạc bộ. Và cả những bạn trẻ tìm đến Otis xin lời khuyên, họ không cần một “chuyên gia”, họ chỉ cần một người chịu lắng nghe và trò chuyện chân thành. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải người lớn chúng ta cũng vậy sao?

Phim Sex Education

Từ những chi tiết trong phim, tôi nhớ đến chính hành trình làm cha của mình. Tôi nhận ra rằng trong việc nuôi dạy con, việc khích lệ và định hướng có giá trị vô cùng lớn. Ví dụ, khi thấy con trai có hứng thú với cờ vua, chỉ xem vài clip trên YouTube, tôi không bỏ qua mà ngay lập tức khuyến khích con thử sức. Ban đầu con thua nhiều, nản chí, thậm chí muốn bỏ. Nhưng nhờ sự động viên và định hướng, con dần kiên nhẫn hơn, rồi ngày càng say mê. Cuối cùng, niềm đam mê ấy đã mang lại cho con học bổng 80% ở một trường tư danh tiếng.

Tôi hiểu ra rằng: trong việc nuôi dạy con, cha mẹ không nhất thiết phải là người hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là biết trở thành “người thầy” đầu tiên, người trao niềm tin, kiên nhẫn lắng nghe, khích lệ và định hướng. Bởi đôi khi, chỉ cần một lời công nhận, một sự tin tưởng, cũng đủ giúp con tự tin bước đi trên con đường của riêng mình.