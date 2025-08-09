Khi xem phim Sex Education, nhiều người từng nghĩ cảnh nóng giữa Adam và Aimee quá mức ăn ý chỉ đơn thuần là nhờ diễn xuất. Nhưng khi tìm hiểu, khán giả mới tá hỏa nhận ra hai diễn viên Connor Swindells và Aimee Lou Wood thực sự từng là một đôi ngoài đời. Điều này bỗng biến những phân cảnh tình cảm trong phim, đặc biệt là cảnh được khen là gợi cảm nhất series thành khoảnh khắc nửa diễn - nửa thật, vừa thú vị vừa khó quên.

Chuyện tình lãng mạn nhưng đứt gánh vì vấn đề sinh lý trong phim Sex Education

Bắt đầu từ phần 1 của phim Sex Education, Adam Groff (Connor Swindells) và Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood) đã nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ ngoại hình đẹp đôi và tính cách trái ngược thú vị. Adam là con trai hiệu trưởng, bề ngoài hung hăng, cục cằn nhưng bên trong lại vụng về, thiếu tự tin và có nhiều áp lực từ gia đình. Aimee thì ngọt ngào, lạc quan và luôn muốn làm người khác vui vẻ. Sự đối lập ấy tạo ra một mối tình vừa hài hước vừa dễ thương, và cũng không thiếu những khoảnh khắc nóng bỏng.

Ngay tập mở đầu, Adam và Aimee đã có một cảnh giường chiếu được nhiều trang quốc tế gọi là “cảnh gợi cảm nhất series” - khi Aimee chủ động “chiếm thế thượng phong” trong bầu không khí vừa táo bạo vừa dí dỏm. Sự ăn ý của cả hai khiến nhiều khán giả tin rằng chemistry này phải xuất phát từ cảm xúc thật ngoài đời.

Tuy nhiên, câu chuyện tình trong phim lại không đi đến một cái kết hạnh phúc. Adam gặp vấn đề sinh lý, khiến chuyện tình cảm của hai người không được như ý. Đây là rào cản lớn, làm cả hai dần xa cách. Adam từng cố gắng níu kéo, thậm chí gây náo loạn ở bữa tiệc tại nhà Aimee để mong cô quay lại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn đứt gánh giữa đường. Sang phần 2 của phim Sex Education, cả hai gần như không còn tương tác, mỗi người tìm được một nửa thực sự của mình. Chuyện tình Adam - Aimee khép lại ngắn ngủi, nhưng vẫn là một trong những mối quan hệ thú vị và được nhớ nhiều nhất của phim Sex Education.

Cặp đôi có cảnh nóng cực bạo trong phim Sex Education

Phim giả tình thật rồi chia tay ngoài đời

Hóa ra, sự ăn ý trên màn ảnh không chỉ nhờ kỹ năng diễn xuất. Trong quá trình quay phần 1, Connor Swindells và Aimee Lou Wood thực sự nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Thông tin này khi được tiết lộ đã khiến cộng đồng fan dậy sóng, bởi nó lý giải vì sao những cảnh tình cảm lại vừa tự nhiên vừa cuốn hút đến vậy. Không ít người còn nhận xét rằng, chính cảm xúc thật của họ đã giúp các phân đoạn nhạy cảm trở nên chân thực hơn hẳn.

Trong thời gian yêu nhau, cả hai từng thoải mái đăng ảnh và dành cho nhau những lời khen ngọt ngào. Họ cũng nhiều lần chia sẻ về sự hỗ trợ lẫn nhau khi đóng những cảnh khó, đặc biệt là các cảnh giường chiếu cần sự tin tưởng tuyệt đối. Mối quan hệ này trở thành “món quà ngoài kịch bản” dành cho fan của phim Sex Education.

Cặp đôi công khai hẹn hò ngoài đời

Tuy nhiên, sau khoảng một năm, Connor và Aimee xác nhận đã chia tay. Cả hai khẳng định kết thúc trong hòa bình, vẫn là bạn và tiếp tục hợp tác chuyên nghiệp ở các mùa tiếp theo. Dù đường tình ngoài đời không bền lâu, nhưng mối quan hệ đặc biệt này vẫn để lại nhiều dấu ấn, cả trên phim lẫn sau hậu trường. Với khán giả, câu chuyện phim giả tình thật của họ là minh chứng rằng, đôi khi cảm xúc thật ngoài đời có thể làm nên những khoảnh khắc điện ảnh khó quên, như cảnh nóng được khen là gợi cảm nhất series phim Sex Education.