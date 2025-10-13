Xem clip trò "tố" cô giáo đang xôn xao MXH mới đây mà tôi buồn: Sao lại tồn tại lối suy nghĩ nguy hiểm như này!

Gần đây, tôi xem một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội: một nhóm học sinh quay lại cảnh cô giáo bước vào lớp, thấy bảng vẫn còn chữ cũ mà viết chồng lên đó. Clip chỉ vài chục giây, nhưng những tranh luận quanh nó thì kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Có người nói học sinh ngày nay vô lễ, không còn biết "tôn sư trọng đạo". Có người lại cho rằng cô giáo cũng nên chỉn chu hơn, vì viết đè lên bảng chưa xoá là thiếu tinh tế.

Tôi nghĩ, sự việc tưởng chừng nhỏ bé này lại soi chiếu rất rõ về cách mà chúng ta, cả người dạy lẫn người học đang nhìn nhận giáo dục trong thời đại hôm nay.

Giáo dục không chỉ là kiến thức, mà là nhân cách

Tôi thuộc thế hệ mà việc trực nhật, lau bảng, quét lớp là chuyện hiển nhiên. Khi đến trường, thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy ta cách sống, cách đối nhân xử thế, cách tôn trọng người khác và cả công việc chung. Lau bảng khi hết tiết không phải là "lao động chân tay thấp kém", mà là bài học về trách nhiệm và sự chia sẻ.

Ngày ấy, thầy cô của tôi luôn nói: "Khi con biết lau bảng sạch, con cũng đang học cách dọn dẹp chính suy nghĩ của mình." Nghe tưởng triết lý, nhưng càng lớn tôi càng thấy đúng. Mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện bằng sự tự giác, đều góp phần hình thành nhân cách.

Những hình ảnh gây tranh cãi

Thế nhưng, bây giờ nhiều người lại nghĩ khác. Một số phụ huynh cho rằng, "tôi đã đóng tiền học, con tôi đến trường để học kiến thức chứ không phải để làm việc nhà cho thầy cô". Cách nghĩ ấy, theo tôi, rất nguy hiểm. Bởi khi coi giáo dục chỉ là một dịch vụ mua bán, người ta đã vô tình làm phai nhạt đi tinh thần "tôn sư trọng đạo", một giá trị gắn liền với truyền thống dân tộc.

Nếu học sinh chỉ học giỏi mà không biết cúi xuống lau bảng, nhặt rác, giúp bạn, thì đó là một sự thiếu hụt lớn trong giáo dục toàn diện. Một thế hệ giỏi giang nhưng thiếu tinh thần lao động và sự biết ơn sẽ khó mà đi xa.

Nhưng người thầy cũng cần tinh tế

Tôi cũng không đồng tình với việc cô giáo viết chồng lên chữ cũ. Dù có thể cô đang vội, hoặc chỉ nghĩ "việc nhỏ thôi", nhưng trong mắt học sinh, đó là một hình ảnh phản cảm. Một tấm bảng chưa được xoá không chỉ làm lớp học trông luộm thuộm, mà còn thể hiện phần nào sự thiếu cẩn trọng trong tác phong sư phạm.

Là người thầy, mỗi hành động, lời nói đều có sức nặng. Cách cô cầm phấn, cách thầy bước vào lớp, thậm chí cả nụ cười, đều có thể trở thành bài học cho học sinh. Một lời nhắc nhẹ, kiểu như "bạn nào trực hôm nay nhớ lau bảng nhé", sẽ khiến các em vừa thấy được trách nhiệm, vừa cảm nhận được sự bao dung.

Tôi nghĩ, giáo dục là sự song hành: học sinh cần được dạy dỗ để biết tôn trọng, còn giáo viên cũng cần giữ chuẩn mực để xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta không thể đòi hỏi học sinh ngoan ngoãn nếu chính người thầy không làm gương.

Khi mạng xã hội trở thành lớp học thứ hai

Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải chuyện ai đúng ai sai, mà là việc clip đó được quay lại và đăng lên mạng. Thay vì góp ý trực tiếp, học sinh lại chọn cách "ghi hình - chia sẻ - bình luận". Điều này phản ánh một thực tế: thế hệ trẻ đang sống trong thế giới của sự phán xét nhanh, nơi mọi thứ được lan truyền chỉ bằng một cú chạm.

Nhưng giáo dục không thể diễn ra bằng những cú "like" hay "share". Giáo dục cần đối thoại, cần thấu hiểu. Cả thầy và trò đều cần học cách nói chuyện với nhau bằng lòng tôn trọng, không phải bằng ống kính hay mạng xã hội.

Tôi tin rằng, từ câu chuyện "bảng chưa xoá" ấy, điều chúng ta cần không phải là tìm ra ai sai, ai đúng, mà là nhìn lại cách chúng ta đang giáo dục một thế hệ. Giáo dục không chỉ nằm trong những trang sách, mà nằm ở từng hành động nhỏ, từ việc lau bảng, chào thầy cô, đến cách cư xử khi có xung đột. Và đôi khi, một bảng đen chưa xoá lại chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất về nền giáo dục của chúng ta hôm nay.