Xe xôi nhỏ xíu khiến Trấn Thành lái Rolls-Royce ghé 2 lần: Đồ ăn lẫn khách nườm nượp nhưng hương vị có thật sự "đỉnh"?

Mới đây, một đoạn clip do chính chủ quán đăng tải ghi lại cảnh Trấn Thành ghé mua xôi đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên anh đến quán mà đã là lần thứ hai quay lại, càng khiến nhiều người tò mò: Món xôi này có gì đặc biệt mà nam nghệ sĩ lại "ghé thăm" thêm lần nữa?









Được biết tiệm xôi này có tên là Xôi Gà 315 nức tiếng khu chợ Tân Định. Tuy là một quán xôi vỉa hè nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, lại được một người nổi tiếng sành ăn lui tới chắc chắn phải có lý do. Hôm nay, hãy cùng team Có Như Lời Đồn? kiểm chứng xem hương vị Xôi Gà 315 có thực sự đáng nhớ đến mức ai ăn một lần cũng muốn quay lại?

Tiệm xôi khiến Trấn Thành mê mẩn có gì đặc biệt?

Không gian quán: Đơn giản nhưng luôn tấp nập

Gọi là "quán" thì không hẳn, vì thực ra đây chỉ là một xe xôi nhỏ nép mình trên vỉa hè ngay đầu hẻm 315 Hai Bà Trưng, đối diện chợ Tân Định. Không có bàn ghế, không biển hiệu hoành tráng, nhưng lúc nào cũng đông khách xếp hàng chờ mua.





Cái không khí của xe xôi gà 315 mang đậm chất đường phố Sài Gòn: đơn giản, gần gũi, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ. Người bán thoăn thoắt xới xôi, rưới nước sốt, thêm topping mà không để khách phải chờ lâu. Dù vỉa hè chật hẹp, ai cũng kiên nhẫn đứng đợi, đủ để thấy độ hot của quán không phải dạng vừa.

Tuy nhiên, cũng phải nói thật, vì là xe xôi vỉa hè nên việc không có chỗ ngồi lại ăn là một điểm trừ nho nhỏ. Những ai muốn thưởng thức tại chỗ có thể hơi bất tiện, nhưng nếu mang về hoặc ăn trên xe thì lại không thành vấn đề.





Giao diện món ăn: Topping "ú ụ", nhìn thôi đã thấy đã

Vừa mở hộp xôi ra, mùi thơm của gà xé, da gà chiên giòn, lạp xưởng và nước sốt bốc lên, kích thích vị giác ngay lập tức. Điều gây ấn tượng nhất chính là lượng topping nhiều đến mức phải tràn ra khỏi hộp. Nếu gọi phần thập cẩm đặc biệt, bạn sẽ được "chiêu đãi" một combo gồm gà xé, trứng non, da gà chiên giòn, xíu mại, lạp xưởng, chả lụa, gan, mề, ruốc khô, cải chua... nói không ngoa, một hộp này có thể đủ cho hai người ăn!





Tuy nhiên, xét về mặt trình bày, món xôi này không quá cầu kỳ, mọi thứ được bỏ vào hộp theo kiểu "tự nhiên nhất có thể", nhưng bù lại, cảm giác khi cầm hộp xôi nóng hổi trên tay thực sự rất hấp dẫn.

Hương vị: Dẻo, ngon, team mê xôi chắc chắn cho vào danh sách "quán tủ"

Hạt xôi ở đây dẻo, mềm, không bị khô hay bở, nhưng nếu ăn riêng thì vị hơi nhạt. Khi ăn cùng nước sốt, xôi thấm vị và đậm đà hơn hẳn. Phần gà xé có độ mặn vừa phải, thịt thơm nhưng không quá nổi bật. Da gà chiên giòn là một trong những thành phần được nhiều người yêu thích nhất vì tạo độ giòn rụm, béo bùi, ăn khá vui miệng. Tuy nhiên, nếu để lâu thì da gà sẽ mất đi độ giòn ban đầu, vì vậy tốt nhất nên ăn ngay khi mua.





Một điểm nhấn đặc biệt của xôi gà 315 chính là nước sốt được làm từ nước luộc lòng gà và xíu mại. Chính điều này giúp món xôi có một hương vị riêng biệt so với các quán khác. Ruốc tôm bùi bùi, xíu mại thơm ngọt, trứng non béo nhẹ, tất cả hòa quyện tạo nên một phần xôi có hương vị khá hài hòa. Nhưng nếu so với một số quán xôi gà lâu đời khác ở Sài Gòn, thì xôi gà 315 không hẳn là vượt trội hơn hẳn. Hương vị ngon, nhưng chưa đủ để tạo ra một sự khác biệt rõ rệt đến mức khiến người ta "nhớ mãi không quên".

Giá cả: Hợp lý so với chất lượng

Giá một hộp xôi ở đây dao động từ 25.000 đến 60.000 đồng. Nếu gọi phần cơ bản, bạn sẽ có một hộp xôi đầy đủ gà xé, da gà, nước sốt và ruốc khô. Nếu muốn "full topping", bạn sẽ cần bỏ ra từ 50.000 đến 60.000 đồng.

So với các hàng xôi khác, mức giá này không phải quá rẻ, nhưng nếu xét đến lượng topping thì cũng không phải là quá đắt. Một hộp xôi đầy đủ có thể đủ cho hai người ăn, nên tính ra mức giá này khá hợp lý cho những ai muốn một bữa ăn no bụng.





Nhìn chung, điểm cộng lớn nhất của quán là topping nhiều, nước sốt đậm đà và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn mong đợi một món xôi có hương vị độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với những quán xôi gà khác, có lẽ sẽ hơi hụt hẫng.

Xôi gà 315 phù hợp cho những ai thích xôi có nhiều topping, muốn ăn một bữa no nê mà không phải chi quá nhiều tiền. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích một phần xôi có độ cân bằng hương vị tinh tế, thì có thể thử thêm các lựa chọn khác để so sánh.

Dù sao, với hơn 30 năm tồn tại và lượng khách ổn định mỗi ngày, xôi gà 315 vẫn là một địa điểm đáng để ghé qua nếu bạn là tín đồ của xôi gà Sài Gòn. Không quá xuất sắc đến mức "ăn một lần là nhớ mãi", nhưng chắc chắn là một lựa chọn không tồi nếu bạn đang tìm kiếm một món xôi ngon, nhiều topping với mức giá hợp lý.

Địa chỉ: 315 Hai Bà Trưng, đối diện chợ Tân Định, Quận 1, TP.HCM Giờ bán: 6:30 – khuya (bán đến khi hết xôi).