Xe tải lùi ra giữa đường không quan sát, người đi xe máy không tránh kịp, camera ghi lại cảnh tượng ám ảnh

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Malaysia đã khiến những người có mặt ở hiện trường ám ảnh. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến cho người xem vô cùng phẫn nộ trước hành vi điều khiển xe nguy hiểm và bất cẩn của tài xế xe tải khiến cho một người đi xe máy tử vong thương tâm.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 rưỡi sáng ngày thứ Bảy, 23/11 vừa qua tại Bangsar South, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Từ hình ảnh do camera giao thông ghi lại, có thể thấy một chiếc xe tải với phần đuôi rất dài bỗng dưng lùi rất nhanh từ vỉa hè ra phần đường xe chạy một cách mất kiểm soát.

Lúc này, trên đường có nhiều phương tiện vẫn đang lưu thông. Do tốc độ lùi của xe tải quá nhanh, một người đi xe máy dù cố gắng đi vòng qua nhưng đã không tránh kịp, bị đổ xe và bị bánh xe tải cán lên.

Chiếc xe tải lùi với tốc độ quá nhanh, khiến người đi xe máy không tránh kịp và ngã xuống.

Lúc này, chiếc xe tải vẫn tiếp tục lùi bên kia đường và va chạm với một chiếc ô tô khác đúng lúc nó đang đi qua. Sau cú tông này, chiếc xe tải mới dừng lại.

Trong một tuyên bố ngay sau đó, người đứng đầu Cục Điều tra và Thực thi Giao thông Kuala Lumpur (JSPT), Trợ lý Ủy viên Mohd Zamzuri Mohd Isa, cho biết Lực Lượng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã nhận được báo cáo về vụ việc vào lúc 8h34 sáng hôm thứ Bảy (23/11) liên quan đến vụ tai nạn.

Người đi xe máy đã tử vong thương tâm dưới bánh của chiếc xe tải.

Do vết thương quá nặng, người đi xe máy đã tử vong ngay tại hiện trường. Trong khi đó, tài xế xe tải được xác định là một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Theo thông tin do cảnh sát cung cấp, tài xế xe tải khai lúc đó anh ta đang đổ dầu phanh cho xe tại một công trường xây dựng thì chiếc xe bất ngờ lùi lại, tông thẳng vào cổng an ninh của công trường.

Vụ việc được phân loại theo Mục 41(1) của Đạo luật Vận tải Đường bộ năm 1987 của Malaysia. Điều luật này được áp dụng cho những tài xế điều khiển xe nguy hiểm khiến người khác tử vong.

Theo điều luật này, các trường hợp bị buộc tội theo Mục 41 (1) có thể sẽ phải ngồi tù từ 2 năm và đến 10 năm, bị phạt số tiền từ 5.000 RM (tương đương gần 30 triệu) đến hơn 20.000 RM (tương đương hơn 110 triệu VNĐ).

Trong khi hành vi điều khiển ô tô nguy hiểm của tài xế xe tải là sai trái và không chấp nhận được, thì vụ việc cũng là một lời cảnh báo đối với tất cả những người tham gia giao thông. Hãy luôn điều khiển xe với tốc độ cho phép trong trạng thái tỉnh táo, luôn quan sát cẩn thận, đặc biệt là những đoạn đường đông đúc, giao nhau để có thể dừng xe an toàn trước những tình huống bất ngờ.