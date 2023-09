"Xe lái hay" không còn khó định nghĩa với giới reviewer trẻ tuổi

Better Choice Awards là một sự kiện mang tầm quốc gia, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng VCCorp, nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành NIC Hòa Lạc từ ngày 28/10 - 1/11. Sự kiện Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia triển khai cùng các đối tác lớn uy tín, trong đó có VCCorp. Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn khách tham gia trong và ngoài nước cùng sự góp mặt của rất nhiều tập đoàn công nghệ đổi mới sáng tạo hàng đầu.

Truy cập để biết thêm chi tiết: https://betterchoice.vn/

Truy cập để đăng ký tham dự Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023: https://expo.nic.gov.vn/