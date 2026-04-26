Chiều tối 26/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại Sơn La, trong tình trạng đa chấn thương .

Các bác sĩ khẩn trương thăm khám, phân loại mức độ chấn thương và kích hoạt quy trình cấp cứu. Trong đó, 2 người tình trạng nhẹ hơn được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị.

Người phụ nữ gặp nạn trong vụ xe lao xuống vực ở Sơn La. (Ảnh: BVCC)

Hai nạn nhân nặng hơn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là L.H.L (31 tuổi) và T.H.Đ (35 tuổi) - những người may mắn sống sót sau cú rơi kinh hoàng trên cung đường đèo dốc hiểm trở.

Khi được chuyển đến bệnh viện, cả hai trong tình trạng tổn thương nặng: chấn thương cột sống, chấn thương ngực kín cùng nhiều vết rách phần mềm ở chi dưới.

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực và theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho nạn nhân vụ tai nạn. (Ảnh: BVCC)

Khoảng 10h30 sáng 26/4, xe khách mang biển số Hà Nội đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai (Vân Hồ, Sơn La), đoạn đường có mặt cắt hẹp khoảng 2,5m.

Trên xe có 26 người, tính cả tài xế là ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ. Khi đến Km 04+200, ô tô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, các nạn nhân bị thương khác được điều trị tại các bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Song song với công tác cứu nạn, hiện trường vụ tai nạn được bảo vệ, giao thông khu vực được phân luồng để đảm bảo an toàn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.