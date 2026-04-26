Tại sao phụ nữ sau 30 "hít không khí cũng tăng cân"? Bác sĩ chỉ đích danh thủ phạm là một thứ có sẵn trong người

Rất nhiều phụ nữ trong độ tuổi từ 30-50 thường gặp phải một nỗi khổ tâm chung: Dù đã kiểm soát chế độ ăn uống khắt khe, thậm chí ăn ít hơn trước, nhưng cân nặng vẫn "giậm chân tại chỗ", thậm chí còn âm thầm tăng lên. Các bác sĩ chỉ ra rằng, tình trạng "càng nỗ lực càng khó gầy" này đôi khi không nằm ở chuyện ăn uống, mà do cơ thể đang rơi vào trạng thái căng thẳng (stress) kéo dài, dẫn đến mất cân bằng hormone, hay còn gọi là "Béo phì do áp lực".

Giảm cân bế tắc không hẳn do ăn quá nhiều

Bác sĩ Lâm Tố Thanh, chuyên khoa Nội tiết và Chuyển hóa thuộc Tổ chức Quản lý Sức khỏe MJ (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ rằng bà thường xuyên gặp các bệnh nhân nữ than phiền: "Tôi ăn rất thanh đạm nhưng cân nặng không hề giảm". Thậm chí, họ còn gặp tình trạng mỡ bụng tích tụ nhiều hơn, phần thân dưới trở nên nảy nở hơn. Bác sĩ cho biết, nếu chỉ dùng lý thuyết "nạp quá nhiều calo" để giải thích cho những trường hợp này thì hoàn toàn chưa thỏa đáng.

"Nhiều chị em không phải vì ăn quá nhiều, mà vì cơ thể chịu áp lực kéo dài khiến cơ chế chuyển hóa bị thay đổi", bà nói.

Bác sĩ Lâm giải thích, khi cuộc sống thường xuyên rơi vào trạng thái cao độ, thiếu ngủ hoặc sinh hoạt không điều độ, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone căng thẳng gọi là Cortisol. Hormone này gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ mỡ và điều hòa huyết áp.

Mất cân bằng hormone căng thẳng: "Nút thắt" trong giảm cân

Cortisol là một hormone thiết yếu giúp cơ thể tăng cường sự tập trung và khả năng ứng biến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu nồng độ Cortisol duy trì ở mức cao quá lâu, nó sẽ kéo theo một chuỗi hệ lụy về chuyển hóa:

Mỡ dễ dàng tích tụ tại vùng bụng và nội tạng.

Khả năng điều tiết đường huyết kém đi, làm tăng kháng insulin.

Thay đổi khẩu vị, đặc biệt là cảm giác thèm đồ ngọt và thực phẩm giàu calo.

Tình trạng tích mỡ này thường tập trung ở vùng bụng, khiến cơ thể nhìn bên ngoài có vẻ không quá béo nhưng thực chất tỷ lệ mỡ nội tạng đã tăng cao. Bác sĩ Lâm nhấn mạnh, nếu không điều chỉnh kịp thời, ngoài vấn đề cân nặng, chị em còn đối mặt với nguy cơ tiền tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và các bệnh tim mạch.

5 dấu hiệu cảnh báo "Béo phì do áp lực" ở phụ nữ

So với nam giới, phụ nữ nhạy cảm hơn với sự thay đổi nội tiết tố. Đặc biệt sau tuổi 30, áp lực cuộc sống tăng cao cộng với sự biến động hormone khiến tình trạng này càng rõ rệt. Các dấu hiệu điển hình bao gồm:

Giảm cân bế tắc hoặc tăng cân không rõ nguyên nhân.

Vòng bụng to ra thấy rõ.

Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống.

Chất lượng giấc ngủ kém, ngủ nông hoặc dễ giật mình tỉnh giấc.

Tâm trạng thất thường hoặc cảm thấy áp lực đè nặng.

Chìa khóa: "Khởi động lại" bộ máy chuyển hóa

Để đối phó với béo phì do áp lực, không nên chỉ tập trung vào việc cắt giảm calo mà cần thay đổi lối sống để tái thiết lập cơ chế chuyển hóa của cơ thể. Bác sĩ đưa ra các chiến lược sau:

Ưu tiên giấc ngủ: Ngủ đủ giấc giúp ổn định nhịp điệu tiết Cortisol và các hormone chuyển hóa khác.

Vận động hợp lý: Nên tập các bài tập kháng lực (gym, tạ) để xây dựng cơ bắp, giúp tăng cường trao đổi chất cơ bản và ổn định đường huyết.

Ăn uống điều độ: Tránh bỏ bữa quá lâu hoặc ăn quá bù khụ để giảm thiểu sự biến động của đường huyết.

Quản lý căng thẳng: Học cách thư giãn thông qua các sở thích hoặc bài tập thả lỏng để giảm bớt áp lực mãn tính.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Theo dõi các chỉ số về mỡ cơ thể, đường huyết, mỡ máu để có hướng điều chỉnh kịp thời.

Bản chất của béo phì do áp lực không đơn thuần là mất cân bằng calo, mà là hệ quả của việc bộ máy chuyển hóa bị rối loạn. Chỉ khi đưa cơ thể về trạng thái ổn định, cân nặng mới có thể quay lại ngưỡng khỏe mạnh một cách tự nhiên.