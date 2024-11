Mới đây, một vụ tai nạn giao thông đáng sợ đã xảy ra ở Malaysia khiến một người tử vong. Mặc dù sự việc chỉ là chuyện không may và cũng khá hi hữu, nhưng nó cũng là bài học cho các tài xế khác lưu ý để tránh gặp hậu quả không như mong muốn.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày thứ Tư, 13/11 vừa qua tại một điểm dừng chờ đèn đỏ ở Jalan Bukit Tengah, bang Penang của Malaysia.

Từ hình ảnh do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại, có thể thấy các phương tiện phía trên đều đang dừng đỗ để chờ đèn. Bỗng dưng, một chiếc thùng container đã rơi khỏi chiếc xe moóc (xe đầu kéo) và làm bẹp dúm những chiếc xe con đang đỗ bên cạnh nó. Sự việc xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm nên tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Người ta chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của những người có mặt tại hiện trường. Những chiếc ô tô bị lực tác động mạnh cũng va vào nhau và bị đẩy về phía sau.

Chiếc thùng container đã đè nát một chiếc xe con màu trắng.

Theo thông tin từ tờ Harian Metro, Chỉ huy Hoạt động Cứu hỏa và Cứu hộ Bandar Perda (BBP), Mohd Nor Azamuddin Abdullah chia sẻ rằng đội của ông đã vội vã đến hiện trường khi nhận được cuộc gọi về vụ tai nạn.

Thật không may, một cô gái trẻ tên là Lee Zi Rou, 21 tuổi, đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân đã được nhân viên y tế xác nhận qua đời tại hiện trường. Thi thể người xấu số đã được bàn giao cho cảnh sát để xử lý tiếp.

"Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện vụ tai nạn liên quan đến 5 phương tiện gồm 3 ô tô con và 2 xe tải kéo theo rơ-moóc. Có 2 nạn nhân bị mắc kẹt do container bị lật. Nạn nhân nam 25 tuổi đã được người dân đưa ra khỏi xe trước khi sở cứu hỏa đến và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đối với nạn nhân nữ bị mắc kẹt, chúng tôi đã sử dụng thiết bị đặc biệt để đưa cô ấy ra ngoài nhưng thật không may là cô ấy đã qua đời”, ông Mohd Nor Azamuddin Abdullah cho biết.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong và một người bị thương.

"Đội cứu hỏa sau đó đã tiến hành di dời chiếc thùng container bị rơi bằng 2 cần cẩu trước khi hoàn tất công việc", ông Mohd Nor Azamuddin Abdullah nói thêm.

Trước đó, một số video và hình ảnh về vụ tai nạn đã lan truyền trên mạng, trong đó cho thấy chiếc xe đầu kéo rẽ ngoặt tại giao lộ có đèn giao thông Jalan Persekutuan ở Bukit Tengah. Chính hành động đột ngột này đã khiến chiếc xe đầu kéo bị lật, khiến thùng xe rơi ra và đè bẹp các phương tiện đang chờ đèn giao thông.

Mặc dù sự việc đang được cảnh sát điều tra, nhưng khi được chia sẻ trên các MXH, nó cũng thu hút nhiều bình luận của các netizen. Nhiều người cho rằng vụ tai nạn này một lần nữa là bài học để các tài xế phải thận trọng hơn khi lưu thông trên đường. Đặc biệt là các tài xế vận hành những chiếc xe có trọng tải lớn như xe tải, xe đầu kéo cần phải đi chậm, chú ý quan sát cũng như đảm bảo việc chằng buộc hàng hóa cẩn thận để tránh gây tai họa cho những người tham gia giao thông khác.