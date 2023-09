Vội đi làm nên phóng nhanh, người đàn ông đâm phải xe đầu kéo và cái kết gây sững sờ

Khi tham gia giao thông vào những khung giờ vắng vẻ, ví dụ như sáng sớm hoặc khuya muộn, một số tài xế sẽ có tâm lý chủ quan, cho rằng mình có thể phóng nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tai nạn sẽ thường xảy ra vào những lúc chúng ta ít ngờ đến nhất, và các tài xế chủ quan như vậy sẽ phải trả cho sai lầm của mình.

Một vụ tai nạn mới xảy ra ở Mỹ sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người tham gia giao thông. Hy vọng các bạn sẽ luôn lái xe với sự tỉnh táo, cẩn trọng vì tính mạng của bản thân và của cả những người khác.

Vội đi làm buổi sáng, người đàn ông gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 rưỡi sáng hôm thứ Ba, 19/9 tại một đoạn đường giao nhau ở hạt Steele, bang Minnesota của Mỹ. Từ hình ảnh do camera giao thông ghi lại, trời còn khá tối và trên đường xe cộ qua lại cũng khá thưa thớt, thi thoảng mới xuất hiện một chiếc ô tô.

Chiếc ô tô chạy cắt ngang đã đâm vào chiếc xe đầu kéo.

Tuy nhiên, khi ông Michael Vogel, 63 tuổi, tới từ Madison Lake đang lái chiếc xe đầu kéo International Tractor đời 2020 của mình trên con đường cao tốc 14 ở thị trấn Havana thì bỗng xảy ra tình huống bất ngờ. Từ phía ngã rẽ của đại lộ 44, một chiếc ô tô con chạy cắt ngang đường cao tốc để đi theo con đường vuông góc với nó.

Song, do thiếu quan sát, chiếc ô tô này đã không nhìn thấy chiếc xe đầu kéo và đâm vào nó. Vụ va chạm giữa 2 chiếc xe đã khiến cho chiếc xe đầu kéo bị lật và làm bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ.



Các tài xế khác dừng xe để giúp đỡ các nạn nhân của vụ tai nạn.

Trong khi đó, chiếc ô tô con hiệu Chevy Impala gần như biến mất khỏi màn hình camera vì nó bị chiếc xe đầu kéo đè lên. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy những mảnh vỡ của vụ va chạm đã vung vãi khắp nơi, khiến các tài xế khác đi đến gần đều hoặc đi chậm lại, hoặc rẽ sang đường khác. Một số cũng dừng lại để xem xét tình hình và giúp đỡ các nạn nhân.

Thoát chết trong gang tấc, tài xế biết ơn vì tất cả

Ngay sau vụ tai nạn, chiếc Chevy Impala đã chịu nhiều hư hỏng nặng, tuy nhiên, may mắn là ông Kirk Ruzek, 55 tuổi, tài xế tới từ Owatonna thì đã may mắn thoát chết. Ông chỉ bị vài vết thương nhẹ và do cửa xe bị kẹt, ông đã phải chui ra ngoài qua lối cửa sổ, lúc này đã bị vỡ hết kính với sự trợ giúp của những người đi đường tốt bụng trước khi cảnh sát và nhân viên y tế xuất hiện.



Phát biểu với hãng tin WTSP, ông Kirk cho biết sáng hôm đó, vì vội tới nơi làm việc, ông đã lái xe với tốc độ khá cao và không nhìn thấy chiếc xe đầu kéo đang đi tới. Ông cũng kể rằng có 2 người đi đường đã dừng lại giúp ông và đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến không những có thể bò ra khỏi xe ô tô mà ông Kirk còn có thể đi lại như bình thường.

Chevy Impala được coi là một chiếc xe cỡ lớn, rộng rãi...

"Hẳn là phải có lý do gì đó để tôi vẫn còn sống. Tôi đã nói chuyện với 4 người xem đoạn clip này và họ đều hỏi tôi rằng, "Làm sao mà ông vẫn còn đi lại được thế?". Rồi tôi bước đi. Tôi rất biết ơn việc mình vẫn còn sống", ông Kirk xúc động chia sẻ.

"Tôi đã không nhận ra nó cho đến khi quá muộn. Tôi không nhớ việc nhìn thấy lửa, nhưng tôi đã xem đoạn video đó và thấy ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe của tôi. Vì thế, sau đó tôi cứ băn khoăn không biết tại sao cánh tay tôi lại có bồ hóng đen bám vào. Đó là bồ hóng từ vụ cháy, nhưng tôi không bị bỏng", ông Kirk nói thêm.



... nhưng vẫn chỉ là "xe đồ chơi" so với một chiếc xe đầu kéo.

Cũng theo biên bản báo cáo của cảnh sát, cả 2 tài xế đều không sử dụng đồ uống có cồn và thắt dây an toàn. May mắn là cả 2 đều chỉ bị thương nhẹ và đều được đưa đến bệnh viện Owatonna để điều trị ngay sau đó.

Nhiều người khi biết đến vụ tai nạn này cũng đều cho rằng tài xế lái xe con đã cực kỳ may mắn thì mới có thể thoát chết trong gang tấc như vậy sau khi va chạm với một "gã khổng lồ" trên đường. Một số netizen cũng thừa nhận khi tham gia giao thông, họ rất "hãi" những chiếc xe đầu kéo to lớn trên đường và luôn chủ động giữ khoảng cách an toàn với chúng.

Được biết, Chevy Impala là loại xe cỡ lớn và từ năm 1985 chúng từng được coi là một trong những chiếc ô tô biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Tuy nhiên, so với một chiếc xe đầu kéo có chiều dài trung bình là khoảng 22m thì một chiếc Impala vẫn chỉ là "chiếc xe tí hon" với chiều dài chỉ khoảng 4,9m mà thôi.

