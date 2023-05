Xe chuyển bệnh nhân va chạm xe máy ở Long Xuyên, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, xe chuyển bệnh từ thiện mang biển kiểm soát 67A - 105.80 do anh B.T.S (SN 1984, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, chở bệnh nhân lưu thông trên Quốc lộ 91 theo hướng Châu Phú - Long Xuyên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV.

Khi đến Km 65+900, thuộc tổ 14, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, xe chuyển bệnh va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 67L1 - 624.95 do anh L.N.V (SN 1977, trú tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh V. tử vong.





Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 91 được thông suốt; tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.