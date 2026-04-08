Trước đó, khoảng 8h40' cùng ngày, xe tải chở nhân viên của một công ty viễn thông đang thi công công trình trên đỉnh núi thuộc xã Hàm Đức cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng thì gặp sự cố và rơi xuống chân núi từ độ cao hàng chục mét.

Chiếc xe rơi xuống ngay cạnh khu nhà ăn của công nhân một công ty khai thác đá dưới chân núi, hư hỏng nặng.

Hiện trường sự việc

Vụ tai nạn khiến 2 nhân viên công ty viễn thông tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi để vận chuyển vật tư thi công công trình thì bất ngờ lao xuống vực.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), Lê Văn Mười (49 tuổi, cùng trú xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, trú tại Trần Đề, Cần Thơ); 1 người bị thương là Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.