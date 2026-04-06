Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chiều 6-4, một xe khách 28 chỗ chở 16 người lưu thông trên tuyến ĐT716 (xã Hòa Thắng) đã lao xuống vực tại khúc cua Sò Đo, gần Khu du lịch Bàu Trắng.

Theo cập nhật, vụ tai nạn ghi nhận thêm 1 nạn nhân tử vong, mân số người tử vong thành 4 người, hơn 10 người bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chiếc xe khách biến dạng sau khi lật xuống vực. Người dân tham gia cứu hộ các nạn nhân. Rất nhiều người mắc kẹt dưới xe.

Người dân khu vực đã nhanh chóng tham gia phá cửa, đưa các nạn nhân ra khỏi xe. Chiếc xe khách mang biển số 86H-045.61 bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận gãy rời sau cú lao xuống vực.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong

Bước đầu xác định, phương tiện do ông Phan Thành Nuôi đứng tên, thời hạn đăng kiểm còn hiệu lực đến ngày 23-4-2026.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

