Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành

Chiều 6/4, Cục Thuế tổ chức hội nghị giao ban mở rộng cơ quan thuế toàn quốc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế quý II/2026.

Phát biểu chỉ đạo, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2026.

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra theo quản lý rủi ro, có trọng tâm; tập trung lĩnh vực rủi ro cao, hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp bất thường; phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan để xử lý vi phạm;

Cơ quan thuế cũng sẽ siết chặt xử lý cảnh báo rủi ro; rà soát toàn bộ dữ liệu hóa đơn, đối chiếu với kê khai, dòng tiền; không dừng cảnh báo khi chưa xác minh đầy đủ; kịp thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan chức năng.

Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ, cưỡng chế; kiểm soát chặt phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công khai nợ, làm sạch dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo rủi ro nợ.

Báo cáo hội nghị cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ kê khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt 99,4%, nộp thuế điện tử đạt 98,8%. Đối với hộ kinh doanh, tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 16%, nộp thuế điện tử đạt 36%.

Cơ quan Thuế đã ban hành 4.547 quyết định với tổng số tiền thuế hoàn là 42.211 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác kiểm tra thuế, toàn ngành đã thực hiện 7.188 cuộc (đạt 12,4% kế hoạch, bằng 71,9% cùng kỳ); tổng số kiến nghị xử lý 14.781 tỷ đồng (giảm 10,2%), trong đó tăng thu 4.360 tỷ đồng (tăng 4%); đã nộp ngân sách 3.093 tỷ đồng (đạt 71% số tăng thu).

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Về hóa đơn điện tử đã có 2,4 tỷ hóa đơn được xử lý trong quý I; lũy kế toàn hệ thống đạt 23,3 tỷ hóa đơn. Số cơ sở kinh doanh sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền tăng mạnh, đạt gần 90 nghìn cơ sở. Số thủ tục hành chính giảm từ 235 xuống còn 144, tương đương giảm khoảng 39%.

Cơ quan thuế cho biết tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, sắc thuế; đồng thời tăng cường phân tích, dự báo, nhận diện rủi ro để điều hành linh hoạt, khai thác nguồn thu tiềm năng và hạn chế hụt thu.

Song song, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được yêu cầu chủ động, bảo đảm tiến độ và chất lượng, tránh chậm ban hành.

Ở chiều hỗ trợ, ngành thuế đẩy mạnh các hoạt động lấy người nộp thuế làm trung tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, đặc biệt với hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026, đồng thời tiếp tục chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh”, theo sát quá trình chuyển đổi sau khi bỏ thuế khoán.

Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế đặt trọng tâm đẩy mạnh số hóa thông qua nâng cấp hệ thống, kết nối dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý; đồng thời triển khai cải cách thuế giai đoạn 2026–2030 gắn với hội nhập quốc tế, siết quản lý giao dịch liên kết.

Cùng với đó, ngành thuế hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ bằng cơ chế đánh giá theo hiệu quả công việc, tăng đào tạo và luân chuyển, đi kèm với việc siết kỷ luật tài chính, quản lý chặt ngân sách, xử lý tài sản dôi dư và đẩy nhanh đầu tư công. Cải cách thủ tục hành chính cũng được thúc đẩy, với mục tiêu nâng chất lượng giải quyết hồ sơ, xử lý dứt điểm phản ánh và cải thiện mức độ hài lòng của người nộp thuế.