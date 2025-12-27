Ngày 27/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người chết ở Lào Cai.

Theo đó, khoảng 7h40, tại Km35 Đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xe ô tô khách BKS 29B-614.06 chở Đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, đến địa điểm thì xảy ra tai nạn tự lật xe.

Đoàn có khoảng 20 người.

Hiện trường vụ lật xe.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được một số nạn nhân ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo lãnh đạo xã Phình Hồ, khu vực xảy ra tai nạn đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa đoạn chân dốc.

Hiện Công an xã, chính quyền xã Phình Hồ, Lào Cai và lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc theo quy định.

VTC News tiếp tục cập nhật.