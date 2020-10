Xe bus 2 tầng Hà Nội hoạt động trở lại từ sáng 17/10

Bắt đầu từ sáng 17/10, xe bus 2 tầng thoáng nóc tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại và chở khách thăm quan các thắng cảnh Hà Nội sau một thời gian ngừng hoạt động vì chống dịch COVID-19

Tuyến xe hoạt động trở lại là tuyến số 02 có tên gọi "Thăng Long - Hà Nội City tour". Theo lộ trình đã được liên ngành Hà Nội gồm Sở GTVT và Sở Du lịch chấp thuận, tuyến xe bus 2 tầng thoáng nóc Thăng Long - Hà Nội City tour có hành trình đi qua 11 địa điểm, danh thắng của Hà Nội, gồm: Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - Đền Quán Thánh - Chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu - Nhà tù Hoả Lò - Nhà thờ Lớn - Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và dừng chân tại điểm Nhà hát Lớn thành phố. Tuyến có điểm đầu tại Vườn hoa con cóc (phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyến xe bus 2 tầng Thăng Long - Hà Nội City tour được mở sau 5 tháng Hà Nội khai trương tuyến số 01 có tên "Hanoi City tour Hop on – Hop off". Tuyến số 02 khai trương, đi vào hoạt động từ ngày 30/11/2018. Đầu năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát cả 2 tuyến xe bus du dịch 2 tầng Hà Nội đã phải dừng hoạt động để phòng dịch.