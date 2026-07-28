Sáng 28/7, các cơ quan chức năng phường Linh Xuân, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 27/7, xe ben mang biển số 50H-351.xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi vừa qua giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50m, chiếc xe ben bất ngờ mất kiểm soát, tông văng hơn 20m dải phân cách bằng thép giữa đường. Phương tiện này sau đó tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào cửa hàng kinh doanh kính mắt bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần mặt tiền cửa hàng bị đổ sập, cabin xe ben chui sâu vào bên trong.

Anh Huỳnh Chí Kiến, người sống đối diện hiện trường, cho biết sau tiếng va chạm lớn, bụi từ căn nhà đổ sập bay mù mịt. Nghe tiếng kêu cứu từ bên trong, anh cùng nhiều người dân nhanh chóng dỡ các tấm sắt chắn cửa, đưa hai vợ chồng và hai con nhỏ trong cửa hàng ra ngoài.

Cửa hàng mặt tiền bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, xe ben nằm chắn ngang phần vỉa hè, đầu xe cắm sâu vào căn nhà. Nhiều mảng tường, mái tôn, khung sắt và đồ đạc nằm ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng kính mắt), cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, cả gia đình vừa đóng cửa đi ngủ được khoảng 10 phút. Hai con trai nằm ngủ ở khu vực phía ngoài, còn vợ chồng anh nằm bên trong. Khi xe ben lao vào cửa hàng, phần cabin ép vợ chồng anh sát vào tường khiến cả hai không thể tự thoát ra ngoài.

“Lúc đó tôi quá hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. May mắn có hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, chạy sang kéo cả gia đình ra khỏi căn nhà”, anh Quân kể.

Cả gia đình anh Quân sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra, sơ cứu. Vợ và hai con của anh Quân bị trầy xước nhẹ. Đến khoảng 2h sáng, anh đưa vợ con về nhà người thân ở tạm. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ mặt tiền cửa hàng cùng nhiều hàng hóa, máy móc phục vụ việc kinh doanh kính mắt bị hư hỏng nặng.

Theo anh Quân, tài sản bị thiệt hại có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của gia đình. Anh mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên và giải quyết quyền lợi chính đáng cho gia đình.