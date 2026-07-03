Ngày 2/7, mạng xã hội lan truyền clip giữa trưa hè, nước bất ngờ ập vào căn nhà ở Cà Mau như lũ cuốn. Chỉ trong vài giây, dòng nước đục ngầu đổ ào, phá tan cả hàng rào, tràn vào trong làm trôi cả đồ đạc. Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi thảng thốt khi thời điểm ấy trời không mưa. Nguyên nhân được xác định là do các em nhỏ nghịch ngợm khiến thành bể bơi dịch vụ gần nhà bị sập, nước tràn vào nhà bên gây nên cảnh tượng như trong clip.

Đoạn clip gây chú ý.Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, người chia sẻ clip - chủ kênh TikTok Cô Duy Nè cho biết sự việc trong clip trên xảy ra cách đây ít ngày. Theo lời kể của chủ clip, thời điểm đó cả nhà đang ngủ trưa thì bất ngờ nghe tiếng động lớn. Khi vừa tới cửa thì thấy nước ập tới, làm sập hàng rào, cuốn trôi nhiều đồ đạc.

Sau khi check camera giám sát, Duy được biết nguyên nhân là các em nhỏ cố leo lên thành hồ bơi dạng bạt. Dù chủ hồ đã liên tục nhắc nhở nhưng khi một bé trai leo lên, thành bể bất ngờ đổ sập khiến hàng tấn nước bên trong đột ngột tràn ra với tốc độ lớn. Cả 3 em nhỏ bị cuốn phăng theo dòng chảy. May mắn 3 đứa bé chỉ bị một phen hoảng sợ và không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng.

Theo lời kể của Duy trên Tri Thức - Znews, vụ tai nạn bất ngờ khiến gia đình mất 3 ngày để dọn hết bùn đất, rác bẩn trong nhà và sắp xếp lại đồ đạc. Chủ hồ bơi cũng đã sang xin lỗi và hỗ trợ dọn dẹp. Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, bình luận từ người xem.