Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 17/7 dẫn đến lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực của tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại về người và tài sản. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, hàng loạt bản làng rơi vào tình trạng cô lập.

Theo thống kê ban đầu, đợt mưa lũ khiến 1 người tử vong là anh Lò Văn Ch. (SN 1995, trú bản Chít, xã Mường Than). Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin của 5 người chưa liên lạc được, gồm 4 người ở bản Chít (xã Mường Than) và 1 người ở xã Than Uyên. Hai người khác bị thương trong quá trình lũ quét xảy ra.

Là người trực tiếp chứng kiến dòng lũ tràn qua khu dân cư, anh Dương Văn Chính (người dân xã Mường Than) cho biết chưa bao giờ thấy một trận lũ có sức tàn phá lớn như lần này. Theo anh Chính, những người lớn tuổi trong bản cũng nhận định đây là trận lũ nghiêm trọng nhất từng xảy ra ở địa phương.

Nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị chia cắt do lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. (Ảnh: Hiếu Chính)

Anh Chính kể, khoảng 7h, nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng lũ dâng rất nhanh, cuốn theo đất đá, cây cối rồi tràn vào khu dân cư. Nhiều bức tường của các ngôi nhà cấp 4 không chịu nổi sức nước đã bị đánh sập.

Sau khi quét qua khu dân cư, dòng lũ tiếp tục tràn dọc Quốc lộ 32 trên quãng đường khoảng 500 đến 600 m trước khi đổ xuống khu vực cánh đồng phía dưới. Tính từ sườn núi, dòng lũ quét qua quãng đường dài khoảng 3 đến 4 km, để lại lượng lớn bùn đất, gỗ và đá.

“Nước lên quá nhanh nên nhiều gia đình chỉ kịp chạy ra ngoài, gần như không thể mang theo tài sản. Ruộng lúa và hoa màu bị đất đá phủ kín, nhiều diện tích bị vùi lấp hoàn toàn. Điều đau lòng nhất là có những người không kịp thoát ra ngoài khi lũ ập đến” , anh Chính chia sẻ.

Một người dân ở xã Mường Than, Lai Châu được ứng cứu sau khi bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Hiếu Chính)

Trong khi đó, anh Chiến, một người dân khác ở xã Mường Than, cho biết khi nghe tin gia đình người quen gặp nạn do lũ quét, anh cùng nhiều người lập tức đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm.

Theo anh Chiến, quá trình men theo dòng nước, lực lượng tìm kiếm phát hiện người chồng cách nơi bị nước cuốn khoảng vài kilomet trong tình trạng bị thương ở chân. Người này may mắn bám được vào một gò đất giữa dòng nước nên giữ được tính mạng.

“Tuy nhiên đến thời điểm chúng tôi rời hiện trường, vợ và hai con của anh ấy vẫn chưa được tìm thấy. Người thân của gia đình vẫn túc trực ở khu vực xảy ra lũ với hy vọng có thêm thông tin” , anh Chiến nói.

Nhiều ngôi nhà ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Hiếu Chính)

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, đợt mưa lớn ghi nhận lượng mưa tích lũy tại Pắc Ta 583 mm, Nậm Hăn 380 mm, Pa Vệ Sủ 355,8 mm và Hua Bum 284,8 mm, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở tại nhiều nơi, trong đó Mường Than chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Pa Ủ, 5 căn nhà bị sạt lở, gồm 4 căn sập hoàn toàn và 1 căn đổ tường; 1 căn khác nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao. Ở Mường Than, 13 hộ dân tại các bản Đội 9, Đội 11 và Sắp Ngụa mất hoàn toàn nhà ở, phải sơ tán khẩn cấp. Các bản Mường Mít, Hát Nam, Khoang, Vè, Chít, Nậm Sáng và Đội 11 bị cô lập do lũ và sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp. Tại Pắc Ta, khoảng 5 ha lúa và 150 m² ao cá bị vùi lấp hoặc cuốn trôi. Pa Ủ có 0,3 ha ruộng, 4 ao cá bị hư hại, 15 con dê và 40 con gia cầm bị chết. Than Uyên ghi nhận 21,5 ha lúa mùa bị ngập úng, sạt lở và bồi lấp. Riêng thiệt hại về lúa, hoa màu, thủy sản và tài sản tại Mường Than chưa thể thống kê đầy đủ.

Hệ thống giao thông nhiều nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản tại Mường Than bị sạt lở, ách tắc. Đường vào bản Xà Hồ, xã Pa Ủ bị lũ cuốn mất khoảng một nửa nền đường dài gần 30 m. Tại Lê Lợi, tuyến từ trung tâm xã vào bản Nậm Pì 1 có đoạn nền đường dài khoảng 15 m bị đứt hoàn toàn.

Các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135 cùng Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Tại Km76+250 Quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, khoảng 30 m nền đường bị cuốn trôi, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngoài ra, lũ quét vùi lấp nhiều tài sản của người dân tại Mường Than. Ở Pa Ủ, 3 máy xúc của Công ty Thủy điện Nậm Củm 1 bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, nhiều tài sản của người dân cũng bị ngập, hư hỏng.