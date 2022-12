Xây rào chắn chống khuẩn cho cả gia đình khi thời tiết vào đông

Thời tiết lạnh hoặc nồm ẩm có thể làm giảm phản ứng miễn dịch của con người khiến vi khuẩn, virus dễ xâm nhập vào cơ thể hơn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đông đến - một số loại vi khuẩn, virus ‘vào mùa’ phát triển



Miền Bắc đã chính thức bước vào mùa đông. Đông đến không chỉ khiến nhiệt độ giảm sâu mà vào những ngày cuối đông, thời tiết còn chuyển sang trạng thái nồm ẩm, thường có mưa phùn khiến không gian trong nhà ẩm ướt.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhiệt độ thấp, trời nồm ẩm vào mùa đông thường tạo điều kiện cho nhiều loại virus, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Các loại virus, vi khuẩn gây bệnh phổ biến trong mùa đông là vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae) gây viêm phổi, vi khuẩn E. coli gây bệnh đường tiêu hóa, virus cúm A, B; virus hợp bào hô hấp,...

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh hoặc nồm ẩm cũng có thể làm giảm phản ứng miễn dịch của con người. Điều này khiến vi khuẩn, virus dễ xâm nhập vào cơ thể hơn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng nói là vi khuẩn, virus có thể ẩn náu ở những vật dụng quen thuộc trong nhà nếu chúng ta không vệ sinh đúng cách. Chúng có thể bám trên quần áo và theo chúng ta từ ngoài về nhà. Tay nắm cửa, công tắc các thiết bị điện cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn, virus và được nhiều cơ quan y tế khuyến cáo cần làm sạch và khử khuẩn thường xuyên.

Ngoài ra, bề mặt thảm, sàn nhà, mặt bàn, tủ, các loại kệ cũng là nơi trú ngụ ưa thích của vi khuẩn, virus, đặc biệt là vào những ngày trời nồm ẩm khi hơi nước dễ tích tụ trên các bề mặt.

Những đồ vật mà chúng ta tiếp xúc gần hàng ngày như chăn ga gối, đồ chơi, mũ bảo hiểm, điện thoại… cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ virus, vi khuẩn bám dai dẳng.

Bí quyết diệt khuẩn, chống virus hiệu quả

Để tiêu diệt vi khuẩn, virus trong không gian sống, chúng ta cần làm sạch nhà cửa thường xuyên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo với từng kiểu vật dụng trong nhà, chúng ta cần có cách làm sạch và diệt khuẩn phù hợp.

Ví dụ, để làm sạch các bề mặt cứng (mặt bàn, mặt tủ, công tắc đèn, sàn nhà) người dân nên sử dụng máy hút bụi, sau đó lau bề mặt bằng xà phòng hoặc các sản phẩm làm sạch chuyên dụng.

Với các bề mặt mềm (thảm, chăn, ga, gối, bề mặt sofa), mọi người cần hút bụi bề mặt, giặt (nếu có thể) và sấy khô theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi làm sạch quần áo bẩn, mọi người cần sử dụng bột giặt và nhiệt độ nước được khuyến nghị, sau đó làm khô hoàn toàn.

Mọi người nên sử dụng máy hút bụi để làm sạch các bề mặt.

Do mỗi kiểu đồ vật đều có cách làm sạch riêng nên việc vệ sinh thường tiêu tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, mùa đông lạnh giá cũng khiến nhiều người e ngại việc dọn dẹp. Vì thế, mọi người có thể cân nhắc dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ như bộ ba sản phẩm máy hút bụi, máy sấy và tủ chăm sóc quần áo thông minh (styler) của LG với khả năng làm sạch vượt trội.



Đầu tiên là máy hút bụi CordZero A9 All in one tower với tính năng lau hút cùng lúc, giúp làm sạch bề mặt tối đa và loại bỏ đến 99,9% các hạt bụi, bao gồm cả hạt bụi có kích thước nhỏ 0.5 micro ở cả những góc khuất trong nhà.

Với máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump, máy sở hữu chế độ Allergy Care (chống dị ứng) được chứng nhận bởi BAF (Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc), có khả năng làm khô và diệt 99,9% vi khuẩn trên quần áo.

Đặc biệt, sản phẩm tủ chăm sóc quần áo thông minh (Styler) của LG áp dụng công nghệ giặt hơi nước cao cấp TrueSteam giúp diệt vi khuẩn (E. coli và S. aureus), virus, ngăn dị ứng. Máy không chỉ diệt khuẩn cho quần áo mà cả những đồ khó giặt như chăn ga gối, gấu bông, mũ bảo hiểm…

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG styler giúp diệt vi khuẩn, virus cho quần áo, chăn ga gối, gấu bông, mũ bảo hiểm…

Sự kết hợp của ba sản phẩm trên có thể giúp chúng ta tạo ra môi trường trong sạch cho căn nhà và bảo vệ sức khỏe gia đình vào mùa đông này.



Ưu đãi chưa từng có khi mua combo Máy hút bụi LG CordZero All-In-One Tower và Tủ chăm sóc quần áo thông minh Styler: Giảm ngay 5.000.000đ khi nhập LGECOMBO5000. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY ! Lưu ý: Chương trình kéo dài đến hết 31/12, không áp dụng cho tài khoản nhân viên LG và nhân viên đối tác LG

.