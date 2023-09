Xây nhà ngay trước hang động, cặp vợ chồng không hề biết sự thật đằng sau cho đến khi chính quyền vào cuộc

Mới đây, thông tin về một ngôi nhà ở khu vực ven núi, thành phố Changwon, Hàn Quốc đã nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, ngôi nhà là nơi sinh sống của gia đình vợ chồng ông bà A (nhân vật giấu tên), và nó được xây ở một vị trí vô cùng đặc biệt.



Ngôi nhà nằm ở cửa một hang động, được vợ chồng ông bà A xây dựng cách đây từ hàng chục năm trước. Khi được hỏi về hang động này, bà A thậm chí cũng không biết về nguồn gốc cũng như bên trong hang có gì.

Tuy nhiên khi hỏi ông A, mọi chuyện có vẻ dần được sáng tỏ. Ông chia sẻ, khoảng năm 1966, ông bắt đầu đi tìm đất để xây nhà riêng. Khi đến vùng núi này, ông vô tình phát hiện một chiếc hang động nhỏ.

Đích thân ông cũng đã vào hang để khám phá xem bên trong này có gì. Sau khi trở ra, ông lập tức quyết định xây nhà ở ngay cửa hang. Và thế là cho đến bây giờ, ngôi nhà là nơi sinh sống của vợ chồng ông cùng con cái trong suốt hàng chục năm.

Vợ chồng ông bà A, chủ nhân của ngôi nhà

Lý do lựa chọn xây nhà trước hang động

Tất nhiên, ông A có lý do để chọn việc xây nhà ngay trước một hang động. Ông cho biết, hang động này là một nơi lý tưởng, giúp ngôi nhà của ông được mát mẻ hơn vào mùa hè, ấm áp hơn vào mùa đông. Đồng thời, nó còn giúp lưu thông gió và không khí rất tốt.

Đó cũng chính là lý do khi bắt đầu tiến hành xây nhà, ông A không bịt cửa hang lại. Thay vào đó, ông còn thiết kế riêng chiếc cánh cửa đặc biệt để dẫn vào hang.

Cánh cửa đặc biệt dẫn vào hang động sau nhà vợ chồng ông bà A

Không nói suông về tác dụng của hang động với ngôi nhà của mình, vợ chồng ông A còn đưa ra cả những bằng chứng, là nhiệt kế đo nhiệt độ trong nhà mình so với nhiệt độ ngoài trời.

Cụ thể, ngôi nhà luôn có nhiệt độ thấp, đem lại cảm giác mát mẻ hơn so với ngoài trời. Hình ảnh nhiệt kế cho thấy, nếu nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 31 độ C, nhiệt độ trong nhà sẽ ở mức 24 độ C. Còn khi đi vào trong hang, nhiệt độ sẽ còn thấp hơn nữa, chỉ vào khoảng 16 độ C.

Chính điều này đã giúp gia đình ông bà A tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong cuộc sống. Kể từ khi xây nhà, ông bà chưa bao giờ phải sử dụng tới điều hòa trong nhà. Vào mùa hè, một phần hang động thậm chí còn được bà A tận dụng làm nơi bảo quản thực phẩm, cất dưa hấu, trữ đồ uống, dưa chua... Nó được ví có thể thay thế một phần chức năng của tủ lạnh.

Lâu dần, những người hàng xóm trong khu vực cũng biết đến sự đặc biệt trong ngôi nhà của ông bà A. Vào mùa hè hay những ngày nắng nóng, họ thường tới đây tụ tập để giải nhiệt.

Nhiệt độ trên nhiệt kế, thể hiện cho nhiệt độ ngoài trời - trong nhà - trong hang

Bà A ra vào hang để lấy thực phẩm, nước uống lưu trữ bên trong

Hàng xóm xung quanh thường tụ tập sang nhà ông bà A vào mùa hè để tận hưởng sự mát mẻ

Sự thật đằng sau hang động được chính quyền tìm ra

Với sự đặc biệt của ngôi nhà cũng như hang động cạnh đó, những người xung quanh vẫn không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu rằng bên trong hang động thật sự có gì và nó dẫn đến đâu. Con trai ông bà A chia sẻ, dù ở đây từ nhỏ nhưng chưa bao giờ ông A cho phép con mình đi vào quá sâu trong hang vì nghĩ rằng đi sâu vào hang sẽ nguy hiểm.

Sự thật đúng như những gì anh chàng chia sẻ. Sau khi đi bộ một đoạn sâu hơn vào trong hang, sẽ bắt gặp một con suối. Ở cuối dòng suối là một đường hầm ngập nước cùng một chiếc cầu thang kim loại cũ, có vẻ là dẫn xuống đáy sâu hơn.

Con trai ông bà A

Cảnh tượng khi đi sâu hơn nữa vào trong hang động, là 1 dòng nước và một thứ có xem là đường hầm

Ngôi nhà cạnh hang động của gia đình ông bà A bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn. Khi các phóng viên đến và phỏng vấn ông bà, họ quyết tâm đi tìm sự thật đằng sau. Một số phóng viên đã tìm đến Văn phòng Quy hoạch thành phố Changwon để hỏi. Tuy nhiên, chính chính quyền, những người của Cục Kế hoạch cũng bất ngờ về chiếc hang động.

Khi mở bản đồ cũ ra, họ ngạc nhiên khi thấy hang động không hề được đánh dấu. Có nghĩa là trước khi phóng viên tiết lộ về hang động cạnh ngôi nhà của gia đình ông bà A, chính quyền thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Nhân viên Văn phòng Quy hoạch thành phố Changwon và tấm bản đồ cũ, cho thấy hang động không hề được đánh dấu

Chính quyền quyết định cử các kỹ thuật viên đến đây để tìm hiểu, thăm dò, phân tích vấn đề, và cuối cùng họ đã tìm ra sự thật. Các kỹ thuật viên xác định, đây là một hang động giàu quặng đồng, còn sót lại từ thời kỳ Nhật Bản, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên chưa rõ người Nhật đã khai thác hang động ở mức độ nào.

Sau nhiều thập kỷ, cuối cùng gia đình ông bà A cũng hiểu và biết thêm về nguồn gốc hang động phía sau nhà mình. Nhưng đối với họ, cuộc sống sau khi biết được sự thật vẫn không hề thay đổi.

Các nhân viên kỹ thuật đã được chính quyền địa phương chỉ đạo vào cuộc và phát hiện, đây là một hang động khoáng sản cũ

Hiện tại, chính quyền địa phương chưa có ý định khởi động lại việc khai thác khoáng sản trong hang động này. Gia đình ông bà A vẫn được tiếp tục sống trong ngôi nhà đặc biệt cùng những lợi ích tuyệt vời mà hang động tự nhiên này mang lại.

Theo Aboluowang