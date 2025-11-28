Xây chung cư Stown Gateway làm nứt tường, sụt lún: Resort 4 sao ở TP HCM phải đóng cửa, "cầu cứu"

Ông Phan Hữu Nhân - Tổng Giám đốc Công ty du lịch xây dựng thương mại Phương Nam (chủ đầu tư Khu du lịch Phương Nam), cho biết chung cư Stown Gateway đã đào móng và thi công từ năm 2019, thiệt hại của Khu du lịch Phương Nam cũng được tính từ thời điểm đó. Đến hôm nay, chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì nơi đây có thể gây nguy hiểm cho du khách và nhân viên đang làm việc.

"Hiện nay, tôi đã gửi đơn "cầu cứu" tới UBND TPHCM, các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương để tìm hướng xử lý, còn nếu đóng cửa mãi thì khu du lịch đã hoạt động 20 năm sẽ phá sản"- ông Nhân trình bày.

Theo ông Nhân, hậu quả của việc sụt lún, nứt tường khiến khu du lịch phải giải quyết cho 150 nhân viên nghỉ việc, đồng thời giải quyết bồi thường cho các khách hàng đã đặt cọc sử dụng các dịch vụ của Resort Phương Nam, cũng như thanh toán tiền điện, nước, thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm…