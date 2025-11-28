Fanpage aFamily

Xây chung cư Stown Gateway làm nứt tường, sụt lún: Resort 4 sao ở TP HCM phải đóng cửa, "cầu cứu"

Thanh Thảo,
Việc xây chung cư Stown Gateway khiến Khu du lịch Resort Phương Nam phải đóng cửa vì có thể gây nguy hiểm cho du khách và nhân viên đang làm việc.

Mới đây, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của chủ đầu tư Khu du lịch Resort Phương Nam ở phường Bình Hòa, TP HCM (trước đây là phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên quan đến việc hàng chục căn phòng cao cấp tại khu du lịch 4 sao này bị "biến dạng" trầm trọng do chung cư sát bên đang đào hầm, thi công.

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 27-11 tại resort Phương Nam, một dãy nhà nghỉ dưỡng nằm sát dự án chung cư Stown Gateway đang thi công phải căng dây phong tỏa.

Bên trong, trần nhà bị rớt, bụi rơi vãi khắp nhà, giường, bồn tắm…

Nhiều phòng bị nứt tường, nền nhà cũng bị nứt. Đáng chú ý, khu nhà biệt thự phía sau phải treo biển cảnh báo nguy hiểm không được vào: "Khu vực đang sụt lún nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ".

Tại bậc lên xuống của căn biệt thư, có dấu hiệu chuyển vị nền đất, với vết nứt rộng khoảng 20 cm

Một dãy khoảng 3 phòng nghỉ đối diện biệt thự nhìn tan hoang, không khác gì vừa trải qua một cơn bão lớn, ngói đổ, tường sập.

Đất khu vực này bị sụt lút ước tính gần 2 m so với vị trí ban đầu, khiến một căn phòng bị đổ nghiêng hẳn sang một bên

Còn hàng rào chung vách với chung cư đang thi công thì gần như đã "biến mất", để lại những khoảng hở nham nhở, không ai dám bước chân mạnh khi vào đây bởi nguy cơ sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước đó, Sở Xây dựng và UBND phường Bình Hòa, TPHCM đã có nhiều biên bản làm việc với đại diện Khu dịch Resort Phương Nam và chủ đầu tư, nhà thầu của dự án chung cư Stown Gateway. Tại các biên bản làm việc, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công chung cư thừa nhận có việc khu du lịch bị sụt lún và cam kết rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công để đảm bảo an toàn, thỏa thuận bồi thường cho khu du lịch.

Từ năm 2019, UBND phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Bình Hòa, TP HCM cũng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án chung cư Stown Gateway cam kết thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Phương Nam và các hộ dân lân cận, đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng.

CLIP: Khu du lịch Phương Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do thi công chung cư Stown Gateway

Ông Phan Hữu Nhân - Tổng Giám đốc Công ty du lịch xây dựng thương mại Phương Nam (chủ đầu tư Khu du lịch Phương Nam), cho biết chung cư Stown Gateway đã đào móng và thi công từ năm 2019, thiệt hại của Khu du lịch Phương Nam cũng được tính từ thời điểm đó. Đến hôm nay, chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì nơi đây có thể gây nguy hiểm cho du khách và nhân viên đang làm việc.

"Hiện nay, tôi đã gửi đơn "cầu cứu" tới UBND TPHCM, các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương để tìm hướng xử lý, còn nếu đóng cửa mãi thì khu du lịch đã hoạt động 20 năm sẽ phá sản"- ông Nhân trình bày.

Theo ông Nhân, hậu quả của việc sụt lún, nứt tường khiến khu du lịch phải giải quyết cho 150 nhân viên nghỉ việc, đồng thời giải quyết bồi thường cho các khách hàng đã đặt cọc sử dụng các dịch vụ của Resort Phương Nam, cũng như thanh toán tiền điện, nước, thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm…

Từ các hồ sơ cho thấy, ngày 19-8-2025, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu chủ đầu tư chung cư Stown Gateway tạm ngưng thi công, rà soát toàn bộ hồ sơ biện pháp thi công phần ngầm công trình đảm bảo quy chuẩn an toàn trong thi công xây dựng.

Sở Xây dựng TP HCM cũng đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần STC Corporation (chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp và dân dụng Phương Nam (nhà thầu xây dựng chung cư) vì đã thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình lân cận. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chung cư đã chấp hành nộp phạt vi phạm.

Tới ngày 20-11-2025, chủ đầu tư chung cư đã nộp hồ sơ thiết kế biện pháp thi công phần ngầm (sau khi bị tạm ngưng thi công) nên Sở Xây dựng chấp thuận cho tiếp tục thi công.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị rà soát biện pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Ngưng thi công trong trường hợp công trình và các công trình lân cận có hiện tượng chuyển vị (kết quả quan trắc có số liệu vượt quá giới hạn cho phép theo đề cương được duyệt…).


