Thảm hoạ cháy 8 toà chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 3: Số người chết tăng lên 94, lực lượng cứu hoả phá cửa từng căn hộ

Ngoài 94 người thiệt mạng được báo cáo, còn có 76 người bị thương, bao gồm 11 lính cứu hoả. Chính quyền cho biết 25 cuộc gọi cầu cứu vẫn chưa thể xử lý, trong khi lực lượng cứu nạn tiếp tục lục soát từng căn hộ.

Rạng sáng ngày 28/11, Phó giám đốc Sở cứu hoả Derek Armstrong Chan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ phá cửa từng căn hộ để đảm bảo không còn ai mắc kẹt bên trong. Nước được phun vào những căn hộ đã tắt lửa nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại trước 9h sáng cùng ngày (giờ địa phương. Theo Chan, phần lớn thi thể được tìm thấy tại toà Wang Cheong House và Wang Tai House, nơi ngọn lửa dữ dội nhất. Một số người sống sót đã được phát hiện rải rác ở các toà nhà khác.

Ảnh: Karma Lo

Đến 7h sáng, khi mặt trời lên, các thi thể tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường. Trong nhiều căn hộ tối đen và không còn cửa sổ, ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ liên tục quét qua những căn phòng cháy đen để tìm kiếm người còn sống sót. Một vị trí ở tầng cao của một toà nhà vẫn còn cháy âm ỉ, buộc lực lượng chức năng phải triển khai xe thang phun nước dập lửa.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn xốp styrofoam được dùng để bịt kín cửa sổ thang máy ở tất cả các tầng. Đây là chất cực kỳ dễ cháy, khiến ngọn lửa lan thẳng theo các hành lang vào từng căn hộ. Bên ngoài tòa nhà, lưới bao che và lớp phủ xanh bọc quanh giàn giáo cũng không đạt chuẩn an toàn cháy nổ, góp phần khiến lửa leo lên toàn bộ mặt ngoài toà nhà chỉ trong thời gian ngắn.

Các thi thể vẫn đang được đưa ra (Ảnh: Dickson Lee)

Sau nhiều tiếng đồng hồ kiểm tra, nhà chức trách xác nhận các vật liệu không phù hợp do đơn vị thi công cung cấp đã tạo điều kiện cho đám cháy lan với tốc độ khủng khiếp.

Ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát, với cáo buộc sử dụng vật liệu sai chuẩn và bịt kín cửa sổ bằng xốp dễ cháy.

Đám cháy được báo cáo vào 14h51 chiều ngày 26/11 và nhanh chóng biến thành biển lửa. Hệ thống giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bốc cháy trong vài giây, rồi biến thành những cột lửa khổng lồ. Các mảng lưới xanh đang cháy rơi từ trên cao xuống mặt đất.

Ngọn lửa lan nhanh đến 7 trong 8 toà nhà, khiến hàng trăm người mắc kẹt, còn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cả khu dân cư.

Nguồn: SCMP