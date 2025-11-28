Vụ cháy chung cư ở Hong Kong khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Đến sáng 27/11, ngọn lửa tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court vẫn âm ỉ sau một đêm kinh hoàng với tiếng giàn giáo tre cháy và nổ vang khắp nơi. Vụ hoả hoạn đã cướp đi sinh mạng ít nhất 44 người, trong khi chính quyền báo cáo rằng vẫn còn hàng trăm người mất tích.

Veezy Chan (25 tuổi), cư dân trong khu vực cho biết: "Tôi chứng kiến đám cháy lan từ một tòa nhà lên 3, rồi 4 tòa nhà. Thật sự rất đáng sợ".

Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi nơi trú ẩn mở cửa vào tối 26/11, cư dân liên tục báo cáo mất liên lạc với người thân. Một số người ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình điện thoại di động với hy vọng nhận được tin tức về người thân mất tích.

Shirley Chan, cư dân của tổ hợp Wang Fuk Court gọi vụ cháy là thảm kịch. "Hãy tưởng tượng một ngôi nhà tan hoang, bị thiêu rụi. Bất kỳ ai cũng sẽ đau lòng. Tôi có thể hiểu được điều đó, nó thực sự đau lòng. Một ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tôi thậm chí không thể diễn tả thành lời", Chan nói.

Theo đoạn ghi âm do người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải, một người giúp việc đang chăm sóc một em bé 3 tháng tuổi đã gọi điện cho bạn mình và khóc lóc cầu cứu.

"Tòa nhà chúng tôi đang cháy... chúng tôi bị kẹt trong phòng... Tôi đang bế em bé... làm ơn cứu chúng tôi với", người giúp việc nói trong khi bị nghẹn thở.

Người dân theo dõi vụ cháy từ xa. (Ảnh: Reuters)

Ở khu vực ngoài trời, một cặp vợ chồng sinh sống ở căn hộ hạng trung tại Wang Cheong House - toà nhà đối diện vụ hoả hoạn đang quấn chăn ngồi. Họ cho biết họ đi làm về ngay sau khi nghe tin chiều hôm qua.

Người vợ kể lại: "Trông thật kinh hoàng khi xem trực tiếp và chúng tôi không thể tưởng tượng được ngôi nhà của mình bây giờ sẽ như thế nào".

Trong khi đó, một người phụ nữ bật khóc khi kể về việc bà không thể liên lạc được với con gái mình kể từ khi đám cháy bắt đầu. Chia sẻ bức ảnh tốt nghiệp của con gái với những người xung quanh, cô lo lắng chờ đợi tin tức mới nhất tại nơi trú ẩn gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn.

Suốt đêm qua, nhiều người tại khu vực này không thể chợp mắt vì lo lắng. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Josefina Molina (52 tuổi) sống tại toà nhà đối diện nơi xảy ra vụ hoả nhớ lại.

“Tôi phát hiện đám cháy vào khoảng 15h khi đang phơi quần áo và sau đó có rất nhiều người bắt đầu tụ tập, bao gồm cả cảnh sát và lính cứu hỏa. Tôi được yêu cầu rời khỏi tòa nhà và ngủ qua đêm bên ngoài, vì khói có thể ảnh hưởng đến chúng tôi”, bà Molina nói.

Bà Molina cũng gọi điện dặn dò thành viên trong gia đình đừng về nhà và tìm khách sạn càng sớm càng tốt.

Theo các công ty bất động sản Hong Kong, tổ hợp Wang Fuk Court có khoảng 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.600 người. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy có hơn 1/3 cư dân ở độ tuổi từ 65 trở lên sinh sống ở đây.

Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Hong Kong kể từ vụ hoả hoạn khiến 41 người thiệt mạng trong tòa nhà thương mại ở trung tâm Cửu Long vào tháng 11/1996.

Cảnh sát thông báo đã bắt giữ 3 người, gồm hai giám đốc và một tư vấn kỹ thuật của công ty bảo trì đang thi công tại khu nhà, với cáo buộc ngộ sát do cẩu thả nghiêm trọng.

Bà Eileen Chung, Giám sát trưởng Cảnh sát Hong Kong, nói rằng đơn vị này có dấu hiệu cẩu thả nghiêm trọng trong quá trình làm việc.

“Chúng tôi có cơ sở để tin rằng những người phụ trách công ty đã cực kỳ tắc trách, dẫn đến vụ tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng ngoài tầm kiểm soát, gây thiệt hại lớn về người”, bà Chung khẳng định.

Ông John Lee, Trưởng đặc khu Hong Kong, cho biết tại họp báo rằng đơn vị rà soát độc lập của Cơ quan Xây dựng sẽ điều tra liệu tường ngoài của tòa nhà có đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy hay không.

(Nguồn: AFP, SCMP)