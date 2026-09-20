Running Man Việt Nam vừa lên sóng tập mới với chủ đề Tôi là Ngôi sao, quy tụ dàn khách mời gây chú ý gồm Hari Won, tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo và diễn viên Lê Xuân Tiền. Bên cạnh việc mang đến những màn thử thách xoay quanh diễn xuất, nhập vai và ứng biến, tập này còn liên tục tạo ra những tình huống dở khóc dở cười giữa các thành viên. Đặc biệt, màn Hari Won thẳng tay bỏ qua Trấn Thành để chọn Jung Il Woo làm đồng đội đã khiến nam MC trở thành tâm điểm ngay từ đầu chương trình.

Trấn Thành và Jung Il Woo trong Running Man Việt Nam tập mới nhất

Giữa hàng loạt khoảnh khắc gây cười của tập mới, spotlight lại thuộc về Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát. Ở phần thi Vai diễn khó đoán, hai thành viên được xếp chung một đội và bước vào màn đấu diễn xuất với các đội còn lại. Một người là đạo diễn sở hữu loạt phim trăm tỷ, người còn lại là nam diễn viên từng làm nên thành tích lịch sử tại giải Kim Chung, Trấn Thành - Liên Bỉnh Phát thực sự là cặp bài trùng khiến các đối thủ phải dè chừng ở phần thi diễn xuất. Vậy mà sau 4 lượt đấu, đội Trấn Thành - Liên Bỉnh Phát lại nhận về tổng điểm thấp nhất và đứng cuối bảng.

Cú đội sổ này càng trở nên hài hước khi Quân AP ngay khi nghe kết quả chung cuộc thì đã có màn cảm thán về cặp đôi: "Một đạo diễn trăm tỷ, một diễn viên Kim Chon" (thực tế là Kim Chung). Khoảnh khắc này, Trấn Thành gần như chết lặng. Vị đạo diễn nghìn tỷ lộ rõ vẻ ê chề, bất lực trước thành tích của đội mình, tạo ra một trong những biểu cảm gây cười và đáng nhớ nhất tập. Trên mạng xã hội, màn thua này được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thậm chí có bình luận hài hước rằng nhìn Trấn Thành lúc ấy mà cảm thấy... xấu hổ thay.

Trấn Thành "gục ngã" khi nhận kết quả bét bảng

Sở dĩ câu nói của Quân AP chí mạng đến vậy là bởi cả Trấn Thành lẫn Liên Bỉnh Phát đều có profile điện ảnh đáng nể. Trấn Thành vài năm qua đã trở thành một trong những đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn tại phòng vé Việt. Anh đứng sau Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!! - loạt phim liên tiếp tạo doanh thu lớn, đưa nam nghệ sĩ trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tổng doanh thu phim vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Riêng Mai từng vượt mốc 500 tỷ đồng, trong khi 4 phim còn lại cũng đều thuộc nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Trấn Thành có sự nghiệp phim ảnh đáng mơ ước

Còn Liên Bỉnh Phát cũng sở hữu một profile diễn xuất đáng nể. Nam diễn viên gây dấu ấn từ Song Lang, sau đó tiếp tục hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Đáng chú ý nhất, năm 2025, anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung, giải thưởng truyền hình lớn của Đài Loan (Trung Quốc), với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong Hóa Ngoại Chi Y. Thành tích này đưa Liên Bỉnh Phát trở thành cái tên đầu tiên của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục diễn xuất quan trọng này.

Khoảnh khắc nhập cúp Thị đế Kim Chung của Liên Bỉnh Phát

Bề dày thành tích diễn xuất của hai người khiến tình huống trong Running Man càng trở nên hài hước. Và có lẽ Trấn Thành cũng không thể ngờ rằng danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" lại trở thành cú cà khịa đau nhất dành cho chính đội mình.