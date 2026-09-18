Trấn Thành muốn cứu lấy Nam Em

Dạo gần đây, cuộc sống cá nhân của Nam Em tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Song song với những động thái hiện tại, nhiều chia sẻ của cô trong quá khứ cũng được dân tình đào lại. Đáng chú ý, phát ngôn của Trấn Thành về Nam Em trong một chương trình cách đây nhiều năm bất ngờ viral trở lại, thu hút hàng triệu lượt xem.

Năm 2020, Nam Em tham gia chương trình Vô Lăng Tình Yêu với vai trò người chơi, dưới sự dẫn dắt của Trấn Thành, Sam và Ngô Kiến Huy. Thời điểm đó, cô được ghép đôi cùng nam diễn viên Lãnh Thanh. Cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu ngoại hình tương xứng và có những tương tác khá đặc biệt trong chương trình.

Trong quá trình đồng hành qua các thử thách, Nam Em thừa nhận bản thân đang có rung động với Lãnh Thanh. Về phía nam diễn viên, anh cũng không giấu sự lúng túng trước những cảm xúc mà người đẹp dành cho mình. Lãnh Thanh từng chia sẻ: “Cảm xúc của mình bây giờ không định hình bằng ngôn ngữ được. Những câu nói của Nam Em trong buổi hẹn hò mang đầy tâm tư, ẩn ý". Dù chưa trực tiếp nói rõ tình cảm, Lãnh Thanh từng bất ngờ dành một nụ hôn cho Nam Em. Hành động này khiến các cố vấn trong chương trình không khỏi tò mò về cảm xúc thực sự của anh dành cho nàng Hoa khôi.

Thế nhưng, Trấn Thành khi ấy không chỉ nhìn vào câu chuyện tình cảm giữa hai người mà còn cho rằng Nam Em đang có những giằng co riêng trong cách thể hiện cảm xúc. Trấn Thành từng bày tỏ: "Tôi đang rất thương Nam Em, sao thấy thương cô bé này quá. Làm sao mới có thể cứu cô gái này ra khỏi mớ bòng bong, chữa lành vết thương cho Nam Em. Cô ấy có quá nhiều điều không thể giải quyết được từ trong bản thân và cái này cứ đấu đá để dìm cái kia xuống. Buồn cười nhất là những điều Nam Em phát ra luôn đi ngược và đánh bại những gì Nam Em cố gắng muốn có".

Clip: Trấn Thành bật khóc, mong có thể cứu Nam Em ra khỏi bối rối trong tình cảm

Lấy chính câu chuyện giữa Nam Em và Lãnh Thanh làm ví dụ, Trấn Thành cho rằng đôi khi cách Nam Em thể hiện cảm xúc có thể khiến đối phương khó tiến gần. Theo anh, dù Nam Em có tình cảm với Lãnh Thanh, cô lại có lúc thể hiện thái độ khá bất cần, vô tình tạo ra khoảng cách với người đang muốn tìm hiểu mình. Nam MC khi đó phân tích rằng để đồng hành cùng một người có nhiều tổn thương, đối phương cần sự kiên nhẫn, bao dung và đặc biệt là lòng nhân hậu. Anh cho rằng nếu không đủ thấu hiểu, người bước vào một mối quan hệ như vậy có thể dễ dàng cảm thấy e ngại trước những điều mình chưa thể lý giải.

Trấn Thành nói: "Có hai đức tính là kiên nhẫn, bao dung và còn thêm một đức tính mà bắt buộc phải có là nhân hậu. Vì sự nhân hậu sẽ có thêm sự từ bi. Họ phải thật lòng muốn cứu Nam Em chứ không phải là vì bất kỳ cái gì hết. Ví dụ, Lãnh Thanh có thể là một người đàn ông kiên nhẫn với nhiều người phụ nữ khác, nhưng điều Nam Em thể hiện ra lại làm người ta sợ. Ở đây, người ta chưa tìm ra được lý do để kiên nhẫn thì người ta đã sợ khi bước vào khu vườn đó rồi, cho nên bây giờ người dám xông vào khu vườn đó phải là người từ bi. Họ sẽ phải dấn thân dù không biết sẽ ra sao. Nam Em là một người thật sự cần sự cứu rỗi".

Những chia sẻ này từng gây nhiều chú ý bởi cho thấy Trấn Thành dành khá nhiều sự quan tâm cho Nam Em. Tuy nhiên, đây là góc nhìn của nam MC tại thời điểm chương trình lên sóng, xuất phát từ những gì anh quan sát được trong hành trình của cô tại Vô Lăng Tình Yêu.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Nam Em và vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cũng từng được nhắc đến trong nhiều câu chuyện khác. Nam Em có thời gian làm việc cùng Hari Won ở 7 Nụ Cười Xuân và từng chia sẻ cô rất quý đàn chị. Đặc biệt, người đẹp từng kể một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe dù nhầm lẫn người bệnh lúc 4 giờ sáng của Hari Won đã trở thành sự động viên đúng lúc, giúp cô cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh và thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Nam Em cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chuyện tình cảm của Trấn Thành và Hari Won. Sau nhiều năm, những chia sẻ cũ của Trấn Thành về Nam Em bất ngờ được đào lại, khiến câu chuyện từng xảy ra tại Vô Lăng Tình Yêu một lần nữa nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ảnh: FBNV