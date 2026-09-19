"Trấn Thành ăn gì mà thâm vậy?"

Thời gian gần đây, bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành bất ngờ được bàn tán trở lại trên các nền tảng mạng xã hội. Cùng với sức nóng của tác phẩm, netizen bắt đầu mổ xẻ, phân tích từng tình tiết là và nhận ra nhiều điểm tương đồng với một số scandal tình ái trong showbiz Việt. Từ đó, những lời suy đoán về việc nam đạo diễn đứng sau loạt siêu phẩm trăm tỷ hay lấy chất liệu từ chính những câu chuyện của đồng nghiệp để làm phim cũng râm ran khắp MXH.

Thỏ Ơi!! đang viral lại trên MXH thời gian gần đây

Trước hết là Thỏ Ơi!! - bộ phim đang viral trở lại với những tình tiết được thám tử mạng cho là "đời" đến giật mình khi nhìn lại. Netizen bắt đầu phân tích các lát cắt nhỏ trong phim: từ nam chính Thế Phong (Vĩnh Đam) với vỏ bọc đàng hoàng, lịch lãm, thành đạt nhưng ẩn giấu bên trong là sự ích kỷ, giỏi thao túng tâm lý để ngoại tình, cho đến người thứ 3 là Nhật Hạ mang biệt danh "Thỏ" (Pháo) là một cô gái trẻ hiền lành, dễ tin vào tình yêu, mang nhiều tổn thương tinh thần và mù quáng lao vào mối tình sai trái. Phân cảnh khi vụ ngoại tình bị vỡ lở, nam chính trơ trẽn quay sang đe dọa ngược người thứ ba, đổ lỗi hoàn toàn cho cô là kẻ "không bình thường" để bảo vệ bản thân đã tạo nên làn sóng thảo luận.

Nhiều tình tiết trong phim được cho là giống câu chuyện có thật trong showbiz

Cư dân mạng nhanh chóng gán ghép sự trùng khớp về độ tuổi (thời điểm xảy ra sự việc lúc nhân vật 22 tuổi) và tính cách của "tiểu tam" trong phim với một vụ ồn ào tình ái của showbiz Việt năm xưa. Bên cạnh đó, tạo hình hay tính cách độc hại của nam chính cũng bị đặt lên bàn cân so sánh với một vài gương mặt quen thuộc trong giới giải trí. Thậm chí, Trấn Thành cũng giới thiệu trong phim rằng "cảm hứng từ những câu chuyện có thật", càng khiến khán giả tin rằng Trấn Thành đang dùng điện ảnh để tái hiện lại câu chuyện ít ai biết hay ít ai nói tới của những người trong nghề.

Xây dựng nhân vật của Vĩnh Đam cũng được cho là từ "người thật việc thật"

Thực tế, cư dân mạng nhạy cảm với các tình tiết trong phim Trấn Thành đến vậy cũng là do nam đạo diễn thực sự từng mượn câu chuyện có thật của những người quanh anh, và điều này đã được chính người trong cuộc xác nhận. Điển hình nhất là trường hợp của Nhà Bà Nữ. Trấn Thành từng chia sẻ phim được truyền cảm hứng từ cuộc đời của một nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng mà anh quen biết, người cũng phải chịu áp lực từ sự kiểm soát của gia đình. Khán giả sau đó đã tìm ra mối và chỉ ra đó là diễn viên Trương Quỳnh Anh, bởi nữ diễn viên từng được bắt gặp khóc nức nở sau khi xem phim, còn bảo rằng câu chuyện trong phim giống bản thân quá.

Trương Quỳnh Anh khóc sau khi xem Nhà Bà Nữ vì câu chuyện giống mình, Hari Won an ủi

Một bộ phim khác là Mai. Ngay từ khi dự án công bố, từ cái tên cho đến cuộc đời tổn thương của nữ chính đã khiến công chúng lập tức gọi tên Mai Hồ - người cũ của nam đạo diễn - do sự trùng hợp về tên gọi, câu chuyện tình và cái kết không trọn vẹn của phim. Sự tò mò của dư luận lớn đến mức Trấn Thành đã phải lên tiếng phủ nhận trước truyền thông rằng anh làm phim Mai không vì bất kỳ người yêu cũ nào.

Phim quá "đời" nên khán giả đặt ra nhiều nghi vấn khiến Trấn Thành phải lên tiếng phủ nhận

Vì những suy đoán và cả việc "người thật việc thật" đã khiến khán giả càng tin rằng Thỏ Ơi!! cũng lấy chất liệu từ ồn ào tình ái trong Vbiz. Tuy nhiên, khách quan mà nói, phía Trấn Thành chỉ khẳng định tác phẩm được truyền cảm hứng từ "những câu chuyện tình có thật" nói chung trong cuộc sống. Sự độc hại trong tình yêu, thói lăng nhăng hay bi kịch của những cô gái trẻ mù quáng không phải là câu chuyện của riêng ai. Khi Trấn Thành xây dựng nhân vật quá chân thực, khán giả sẽ có xu hướng tự động "tìm chỗ khớp" ngoài đời thực để gán vào, biến một câu chuyện mang tính phổ quát thành một drama cụ thể theo trí tưởng tượng của họ.

Trấn Thành rất biết cách tạo sức sống cho câu chuyện của mình

Dù là Trấn Thành chủ động "mượn chuyện" hay do netizen quá nhạy cảm gán ghép thì không thể phủ nhận, Trấn Thành là một bậc thầy trong việc quan sát và nắm bắt tâm lý số đông. Cái "thâm" của nam đạo diễn không nằm ở những chiêu trò hạ bệ hay bóc trần đời tư rẻ tiền. Sự thâm thúy của anh nằm ở năng lực nhào nặn những mảnh vỡ, những góc khuất và cả những vết thương trần trụi của đời thực thành những tác phẩm điện ảnh có sức liên tưởng và giá trị thảo luận lâu dài. Anh không cần chỉ mặt đọc tên bất kỳ ai, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh luôn khiến cả cộng đồng mạng phải xôn xao soi chiếu, tranh luận và tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.