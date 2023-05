Xao xuyến trước những góc thư giãn cực chill giúp "thổi bay" áp lực cuộc sống

Cuộc sống thường nhật thật khó mà tránh khỏi những lúc mỏi mệt, những ngày tụt "mood" không lý do, hoặc đơn giản chỉ là những lúc ta cần một khoảng lặng riêng tư để thư giãn và vui với những sở thích riêng. Tổ chức cuộc thi "Chia sẻ góc chill tại gia, nhận quà thả ga", điều hoà Funiki mong muốn mọi người có cơ hội chia sẻ những góc chill thư thái trong tổ ấm của mình và thổi hồn vào cuộc sống với những cảm xúc tích cực. Sau 2 tuần diễn ra sôi nổi, cuộc thi đã thu hút hơn 300 bài tham gia chia sẻ, cùng hơn 22 ngàn bình luận rôm rả.



"Với mình, nhà to hay nhà nhỏ, nhà đơn giản hay được chăm chút tỉ mỉ, thì đó cũng là nơi an yên nhất trong cuộc đời, nơi mọi lo âu, mọi mệt mỏi dừng lại sau cánh cửa ngoài kia. Và thế là căn nhà của mình nhẹ nhàng với tone màu be trắng, với những đường bo tròn mềm mại của những món đồ nội thất. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều là nơi mình thoải mái "chill". Cảm ơn Funiki đã tổ chức một cuộc thi thật thú vị để chúng mình có thể chia sẻ những góc nhà thân yêu!", Facebook Hạnh Mai Chu chia sẻ về những góc chill đầy chất thơ trong tổ ấm của mình.

Facebook Hanh Mai Chu chia sẻ căn hộ nhỏ xinh với những góc chill thơ mộng: góc đọc sách cạnh cửa sổ, bàn uống trà cạnh ban công và chiếc sofa lớn cho những ngày "mèo lười" nằm xem phim

Cùng chung suy nghĩ với Hạnh Mai Chu, Facebook Hậu Hậu Lê chia sẻ cảm nhận: "Nhà là nơi ta dừng chân! Hãy để ngôi nhà là nơi bình yên để mọi người thực sự muốn trở về, tìm kiếm sự bình yên, "nép mình" vào sau những bộn bề của cuộc sống và tiếp đủ năng lượng cho những công việc tiếp theo".



Một chiếc sofa nhỏ xinh, những chậu câu be bé nép mình bên khung cửa sổ đầy chất thơ, thế là có một góc chill nho nhỏ để đọc sách, nghe nhạc thư giãn mỗi cuối tuần

Còn gì tuyệt hơn trong một chiều nắng ấm, được cuộn tròn trong chiếc ghế êm ái và thư giãn, bất kể thế giới ngoài kia nắng gió hay mưa dông…

Những góc làm việc đầy chất thơ cũng được nhiều người chơi chia sẻ, mang đến cho mọi người những ý tưởng thú vị để f5 góc làm việc tại gia của mình trở nên chill hơn, khơi gợi cảm hứng làm việc hơn

Ai nói nhà nhỏ không thể có một góc chill ra trò? chỉ cần một chút khéo léo, ai trong chúng ta cũng có thể sở hữu một góc chill thư giãn cho chính mình. Có thể chỉ là thay đổi màu sơn tường, đặt thêm lọ hoa hay những chậu câu nhỏ xinh, treo lên một chiếc đèn ưng ý... Mọi sáng tạo hay những dấu ấn, sở thích cá nhân đều có thể giúp chúng ta cảm thấy thư thái, an nhiên trong chính căn nhà của mình.



Đại diện Funiki chia sẻ: "Đồng hành bền bỉ cùng người dùng Việt hơn 20 năm qua, thông qua cuộc thi này, Funiki muốn truyền cảm hứng đến người tiêu dùng về việc tận hưởng một cuộc sống cân bằng, bền vững, luôn nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực để tìm thấy niềm vui trong mọi điều giản đơn của cuộc sống".

Và những phút giây thư giãn cùng những người thân yêu trong tổ ấm sẽ trở nên trọn vẹn hơn với sự đồng hành của điều hoà Funiki. Mang đến không gian sống mát lành, sạch khuẩn cho những ngôi nhà Việt, điều hoà Funiki nay được trang bị thêm nhiều tính năng hữu ích như: tính năng tự động vệ sinh dàn lạnh giúp điều hoà luôn sạch sẽ sau khi sử dụng, các tấm lọc ion bạc và cacbon hoạt tính giúp diệt khuẩn và khử mùi, tấm lọc vitamin C giúp làm đẹp da, công nghệ đảo gió 4 chiều giúp thổi khí mát đồng đều đến mọi góc của căn phòng…

Với mức chi phí hợp lý chỉ từ 5-9 triệu đồng cho các mẫu điều hoà trang bị nhiều tính năng hữu ích, điều hoà Funiki được hàng triệu gia đình Việt tin dùng vì ưu điểm làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện

Hy vọng cuộc thi với những ý tưởng thiết kế góc chill và câu chuyện thú vị của điều hoà Funiki sẽ truyền cảm hứng để bạn F5 tổ ấm của mình thành những không gian thật chill và an nhiên tận hưởng cuộc sống mỗi ngày!