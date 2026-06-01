Xăng E10 chính thức đến tay người tiêu dùng: Ghi nhận thực tế tại cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội

Bắt đầu từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Ghi nhận tại một số cây xăng trong thành phố cho thấy lượng phương tiện đến tiếp nhiên liệu khá đông ngay từ đầu giờ sáng. Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Láng vào khoảng 11 giờ trưa, thời điểm thời tiết nắng nóng, nhiều xe máy và ô tô vẫn chờ đến lượt đổ xăng. Trong khu vực sân cây xăng, các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài tại các cột bơm, trong khi nhân viên liên tục hướng dẫn khách hàng và điều tiết phương tiện để bảo đảm quá trình phục vụ diễn ra thông suốt.

Theo quan sát, phần lớn khách hàng tại thời điểm ghi nhận lựa chọn xăng E10. Nhiều người tranh thủ tiếp nhiên liệu trong giờ nghỉ trưa, khiến lượng phương tiện tập trung khá đông trong một số thời điểm. Tuy nhiên, hoạt động bán hàng vẫn được duy trì liên tục, các cột bơm hoạt động bình thường và không ghi nhận tình trạng gián đoạn.

Theo bảng niêm yết tại cửa hàng, giá bán xăng E10 RON95-V là 24.560 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON95-III được bán với giá 23.660 đồng/lít. Thông tin về chủng loại và giá bán được niêm yết công khai tại khu vực bơm nhiên liệu để người dân tiện theo dõi và lựa chọn.

Không chỉ tại đường Láng, một số cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận lượng khách đến đổ xăng tăng trong ngày đầu triển khai bán đại trà E10.