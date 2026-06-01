Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa với việc xăng RON95 bán trên thị trường từ nay sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới.

Bộ Công Thương cho biết, việc triển khai E10 không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được Việt Nam xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Sau khi đưa xăng E5 vào sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn, phân phối để tiến tới triển khai E10.

Xăng E10 chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển sang sử dụng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược. Trước hết, đây là giải pháp giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 cũng được kỳ vọng tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

Để phục vụ nhu cầu thị trường, ngành xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100). Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu E100 để phối trộn E10 trên toàn quốc vào khoảng 92.000 - 100.000 m3 mỗi tháng. Trong giai đoạn đầu, nguồn cung trong nước dự kiến đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại được bổ sung từ nhập khẩu để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Hiện các nhà máy ethanol trong nước như Tùng Lâm, Bình Phước và Dung Quất đang được huy động để phục vụ nhu cầu phối trộn nhiên liệu. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn cùng hệ thống thương nhân phân phối cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về kho bể, phối trộn, vận chuyển và phân phối để bảo đảm nguồn cung ổn định ngay từ ngày đầu triển khai.

Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về khả năng tương thích của xăng E10 với phương tiện đang lưu hành, Bộ Công Thương cho biết phần lớn xe máy, ô tô hiện nay đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các hãng Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và đa số dòng xe Suzuki đều xác nhận tương thích với E10. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho biết hầu hết các dòng xe ô tô đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

Bộ Công Thương khẳng định, việc chuyển đổi sang E10 không mang tính áp đặt mà là bước đi theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh. Các thử nghiệm trong nước cùng kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy E10 không gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và phương tiện được bảo dưỡng đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.