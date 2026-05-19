Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 1525 ngày 19-5 gửi Sở Công Thương các tỉnh, TP về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.



Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được yêu cầu giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thực hiện quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7-11-2025 của Bộ Công Thương, nhằm bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, các Sở Công Thương địa phương phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Từ nay đến hết ngày 31-5-2026, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; đồng thời phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.



Bán xăng E10 theo đúng lộ trình

Cùng với đó, các Sở Công Thương được yêu cầu nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 đúng lộ trình quy định; yêu cầu các cửa hàng bán lẻ nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi sang kinh doanh E10 kể từ ngày 1-6-2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1-6, lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại theo lộ trình; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc có biểu hiện đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và các vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường các cấp, công chức được phân công phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi; để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc diễn biến phức tạp kéo dài, làm mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ để bảo đảm việc triển khai xăng sinh học E10 diễn ra đồng bộ, thông suốt trên phạm vi cả nước.