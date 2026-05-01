Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai , do xác xe tăng bị biến dạng nặng nên chưa thể xác định được chủng loại.

Cũng theo Đại tá Sơn, qua kiểm tra, xác xe tăng này không phải xe tăng M41 hay M113. Do hiện vật đã hư hại, biến dạng nặng nên cần chờ cơ quan chuyên môn giám định, đánh giá, để có hướng xử lý tiếp theo.

Xác xe tăng sau khi được trục vớt.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vừa qua, người dân phát hiện một vật thể giống xác xe tăng lộ ra ở biển Quy Nhơn, khi thủy triều rút sâu.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát và cắm biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho người dân và du khách, bảo đảm an toàn. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức trục vớt.

Xác xe tăng được trục vớt lên bờ.

Chiều 29/4, tranh thủ nước thủy triều rút, sau hơn 5h huy động phương tiện, triển khai lực lượng, chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới cát trong thời gian dài đã được các đơn vị chức năng trục vớt thành công.

Quá trình trục vớt, ngoài xác xe tăng, lực lượng chức năng thu gom nhiều hiện vật, vật dụng và hàng trăm viên đạn tăng thiết giáp gồm: đạn pháo, đạn cối, đạn nhọn súng tiểu liên AR-15.

Súng, đạn được tìm thấy trong quá trình trục vớt xác xe tăng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, phần lớn đạn thu được đã rỉ sét, chỉ có 1 số đạn pháo loại lớn còn khoảng 50% chất lượng. Do nguy cơ phát nổ, số vật dụng quân sự này được đưa về thao trường để xử lý, dự kiến tiêu hủy sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.