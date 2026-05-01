Không khí phố đi bộ Hồ Gươm sáng 1/5: Vắng tiếng hàng rong, vắng cả thanh niên!

Vắng bóng những gánh hàng rong quen thuộc, vắng luôn cả tiếng cười nói của giới trẻ - phố đi bộ Hồ Gươm sáng 1/5 đẹp một vẻ đẹp thong dong mà có lẽ nhiều năm nay người Hà Nội mới được chứng kiến. Khi nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngày lễ, ở đây đã có một "thế giới" khác đang sôi động theo cách rất riêng - thế giới của các cô các bác trung niên dậy sớm tập thể dục, dắt nhau đi bộ vài vòng quanh hồ, rồi tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm khi trời còn mát.