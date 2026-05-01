Không khí phố đi bộ Hồ Gươm sáng 1/5: Vắng tiếng hàng rong, vắng cả thanh niên!
Sáng 1/5, phố đi bộ Hồ Gươm có một không khí rất khác: Không hàng rong, không ồn ào tiếng nhạc, không bóng dáng thanh niên, chỉ còn các cô các bác thong thả với bài thể dục buổi sớm.
Nếu như mọi cuối tuần hay những ngày lễ Tết, phố đi bộ Hồ Gươm là sân chơi của giới trẻ với những nhóm chụp ảnh, hàng rong nhộn nhịp và tiếng nhạc rộn ràng từ sáng đến chiều, từ chiều đến đêm, thì sáng 1/5 năm nay, không gian quanh hồ lại mang một dáng vẻ rất khác.
Vắng bóng những gánh hàng rong quen thuộc, vắng luôn cả tiếng cười nói của giới trẻ - phố đi bộ Hồ Gươm sáng 1/5 đẹp một vẻ đẹp thong dong mà có lẽ nhiều năm nay người Hà Nội mới được chứng kiến. Khi nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngày lễ, ở đây đã có một "thế giới" khác đang sôi động theo cách rất riêng - thế giới của các cô các bác trung niên dậy sớm tập thể dục, dắt nhau đi bộ vài vòng quanh hồ, rồi tranh thủ chụp vài bức ảnh kỷ niệm khi trời còn mát.
Với nhiều người trung niên, Hồ Gươm buổi sáng không chỉ là nơi để tập thể dục mà còn là chốn gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè - một thói quen đẹp được duy trì qua nhiều năm. Sáng 1/5 này, không gian quen thuộc ấy lại càng thêm thư thái khi vắng đi sự ồn ào thường ngày.
Thời tiết sáng 1/5 mát mẻ, từ 5h hơn trời vẫn còn se se lạnh, khoảng 6h sáng bắt đầu có nhiều người đi tập thể dục và tản bộ hơn.
Thỉnh thoảng mới bắt gặp vài ba bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh khi trời mát. Dù nghỉ lễ nhưng đội ngũ bảo vệ vẫn thường xuyên nhắc nhở những người có ý định đi xe trong khu vực đi bộ.
Bờ Hồ sáng ngày 1/5 không có nhiều bạn trẻ, có lẽ ai ai cũng đi "trốn" ở nơi khác.
"Tranh thủ trời mát mới chụp được ảnh đẹp" - một cô vừa cười vừa chỉnh tư thế cho bạn mình. Những bức ảnh kỷ niệm bên Hồ Gươm sáng 1/5 cứ thế ra đời, đầy ắp tiếng cười và niềm vui rất đỗi giản dị.
Đến khoảng 9-10h, người dân bắt đầu đổ về phố đi bộ nhiều hơn.