Sáng 2/9, các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã đi qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng hò reo, niềm hân hoan và vòng tay nồng nhiệt của người dân Thủ đô. Từng bước đi uy nghiêm của các chiến sĩ hòa cùng nhịp trống, tiếng kèn vang vọng, tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng đầy gần gũi, ấm áp.

Sau khi làm lễ tại Quảng trường, đoàn diễu binh cùng dàn khí tài hiện đại tiến ra các tuyến phố, nơi hàng chục ngàn người dân háo hức chờ sẵn suốt nhiều giờ đồng hồ. Những tràng vỗ tay, nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay thân thiện của người dân hòa cùng nhịp bước đều đặn của chiến sĩ, tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Sau nhiều ngày tập luyện vất vả, các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đi giữa vòng tay nhân dân, họ cúi gập người cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt, để lại khoảnh khắc xúc động, khiến nhiều người không khỏi rưng rưng.

Sau những phút giây nghiêm trang tại lễ đài, các chiến sĩ trở nên gần gũi hơn với người dân. Họ mỉm cười, vẫy tay chào và bắn tim, thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Không khí trở nên ấm áp, vui tươi, từng tràng vỗ tay và nụ cười của người dân hòa cùng nhịp bước uy nghi của các khối diễu binh, tạo nên khoảnh khắc vừa trang trọng vừa chan chứa tình quân dân.

Dàn khí tài uy lực, các phương tiện hiện đại và bước chân uy nghiêm của chiến sĩ tạo nên một lễ diễu binh trang nghiêm nhưng cũng chan chứa tình cảm giữa quân và dân.

Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là khoảnh khắc chứng kiến niềm tự hào và sự gắn kết bền chặt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô.

Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ...

Các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển đã cống hiến một lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng đầy sức mạnh, xúc động và tự hào.

Không khí trang nghiêm, sự hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm là điểm ấn tượng của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa diễn ra.

Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp. Đây được coi là những "pháo đài" THÉP, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 (do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất) - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. Những phương tiện chiến đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Dàn khí tài và xe tăng uy lực, hiện đại, phô diễn sức mạnh quân đội giữa lòng Thủ đô

Dàn khí tài hùng tráng tiến qua phố, tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Những vũ khí này mang đến ưu thế hỏa lực vược trội, tính cơ động cao của cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác.

Chúng không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn là trụ cột trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Dàn khí tài hiện đại nối dài, khiến hàng ngàn người dân trầm trồ ngưỡng mộ

Xe tăng, khí tài hiện đại tiến qua các con phố Hà Nội, tạo nên bức tranh hùng tráng và sống động của lực lượng vũ trang

Các chiến sĩ trên xe tăng Chiến sĩ nghiêm trang chào, đáp lại niềm háo hức của người dân bên đường

Những khí tài này khẳng định sức mạnh và sự làm chủ công nghệ của quân đội ta, hiện đang được trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới và tăng thiết giáp toàn quân.