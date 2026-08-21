Người đàn ông tát phụ nữ ngay giữa đường tại KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô dừng xe bên đường, lớn tiếng rồi thẳng tay tát một phụ nữ ngay giữa đường tại khu vực khu công nghiệp Đình Trám, thuộc địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Người đàn ông thẳng tay tát phụ nữ. (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip, người đàn ông lái ô tô nhãn hiệu Ford màu đen mang BKS 99A-824.14. Khi vừa tấp xe vào lề, người này bước xuống với thái độ bức xúc, tiến thẳng về phía người phụ nữ mặc áo mưa, lớn tiếng quát, sau đó vung tay tát vào mặt nạn nhân.

Chia sẻ ở phần cuối đoạn clip, người phụ nữ cho biết nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ việc ô tô của tài xế này chạy qua làm bắn nước bẩn vào người cô. Hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến hành vi bạo lực nói trên.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 21/8, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang khẩn trương xác minh làm rõ.

Ông Điệp thông tin thêm, đơn vị đang phối hợp tìm kiếm, liên hệ với người phụ nữ trong clip để lấy lời khai do chưa làm việc trực tiếp được với nạn nhân. Song song đó, công an cũng đang tra cứu dữ liệu phương tiện và phát thông báo triệu tập đối với nam tài xế ô tô để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ các mốc thời gian, địa điểm cụ thể cũng như nguyên nhân chính xác dẫn đến xô xát để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.