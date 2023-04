Xác minh thông tin người lạ tiếp cận học sinh tiểu học ở Cần Thơ

Chiều 5/4, trả lời VTC News, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, phòng GD-ĐT Ninh Kiều và công an địa phương đang xác minh thông tin nghi có người lạ tiếp cận, dụ dỗ học sinh tiểu học.

“Sở đã liên hệ với trường nắm lại thông tin cho chính xác. Hiện phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều và công an địa phương xác minh rõ vụ việc và hỗ trợ cần thiết cho trường. Sở cũng lưu ý phòng GD-ĐT các quận, huyện yêu cầu các trường trực thuộc đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho các em học sinh như phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, giữa nhà trường và công an khu vực, công an phường”, ông Trần Thanh Bình thông tin.

Trường Tiểu học Cái Khế 2.

Trước đó, báo chí đưa tin, 2 giáo viên chủ nhiệm lớp 3.8 và lớp 5.9, Trường Tiểu học Cái Khế 2 (quận Ninh Kiều) báo cáo lãnh đạo nhà trường về việc trong trưa và chiều 4/4 đã có người lạ mặt tiếp cận hai học sinh nữ ở cổng trường và trên đường đi học về.

Thầy Dương Quang Nghi, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.8, cho biết trưa 4/4, một học sinh nữ của lớp khi tan học đứng trước sân trường chờ phụ huynh đến đón thì có người đàn ông đỗ xe bên ngoài cổng rào, bịt kín mặt, vẫy tay gọi.

Ban đầu, học sinh này tưởng là người thân nên tiến lại gần cổng rào. Khi phát hiện là người lạ mặt, em đã quay trở lại sân trường. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục vẫy tay gọi: “Con ra đây về nè.”

Cũng trong ngày 4/4, sau giờ tan học buổi chiều, một nữ sinh lớp 5.9 trên đường đi bộ về nhà đến đoạn ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám bị một người phụ nữ bịt kín mặt từ quán cà phê theo chân và vỗ vai.

Thấy người lạ, học sinh này phản ứng và đẩy tay người phụ nữ kia ra. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục bám theo và bắt chuyện.

Lúc này, một phụ huynh đang chở con đi học về (có quen em học sinh này) đã dừng xe hỏi chuyện. Khi biết đó là người lạ, phụ huynh này đã bảo nữ sinh cùng lên xe về nhà.