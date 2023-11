Xác minh thông tin "gây tai nạn rồi vứt bé 2 tuổi vào bụi rậm"

Sáng 22-11, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm bắt thông tin trên mạng xã hội về vụ việc sau khi gây tai nạn, người chạy xe máy đã vứt bé trai 2 tuổi vào bụi rậm bên đường.



Cháu N.T.P. (2 tuổi) bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo đó, lực lượng công an đang tập trung tiến hành kiểm tra, xác minh vì thông tin trên mạng xã hội là do cháu bé 4 tuổi (anh trai của nạn nhân - PV) kể lại. "Đơn vị đã cử cán bộ đến làm việc với gia đình nạn nhân để làm rõ" - lãnh đạo Công an huyện Krông Năng cho hay.

Trước đó, tối 21-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về một vụ tai nạn thương tâm khi người gây tai nạn với bé trai 2 tuổi đã bế bé đi một đoạn và ném vào một bụi rậm.

Nội dung đoạn chia sẻ, thông tin chi tiết do anh N.N.V (cha cháu bé) kể lại. Theo đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 20-11, 2 anh em N.H.Ph. (4 tuổi) và N.T.P. (2 tuổi) đang chơi trước nhà tại thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dah, huyện Krông Năng thì P. bị 1 xe máy tông. Ngay sau đó, Ph. chạy về gọi mẹ báo tin em P. bị xe tông và bị người gây tai nạn bắt đi. Nghe tin, cha mẹ chạy ra thì không thấy ai nên tưởng con mình được chở đến trạm y tế gần nhà. Gia đình lên trạm y tế tìm thì không thấy, lúc quay về phát hiện con bị vứt trong bụi rậm.

Trao đổi với phóng viên, anh N.N.V cho biết sau khi lên trạm y tế tìm không thấy P, trên đường trở về, khi cách nhà tầm 200m, anh phát hiện một chiếc dép của con bên lề đường. Anh V. xuống mương tìm và thấy con mình ở trong một bụi rậm, cơ thể nhiều thương tích.

"Tất cả thông tin ban đầu tôi cũng chỉ mới nghe con trai 4 tuổi kể lại, mong cơ quan chức năng làm rõ" - anh V. bày tỏ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu N.T.P. bị gãy xương đùi, vỡ xương sọ, tụ máu. Đến nay, sức khỏe cháu khá ổn định, chân đã được bó bột và phần tổn thương não đang được điều trị, theo dõi sát.