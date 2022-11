Xác minh một cán bộ công an bị tố gây bạo lực gia đình

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực với một phụ nữ, kèm theo nội dung: Người tôi gọi là chồng, là bố của con tôi nhưng lại có hành động vũ phu, hành vi bạo lực gia đình với vợ. Bản thân tôi là 1 người vợ mặc dù cũng muốn che giấu cho chồng, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm nhưng đã rất nhiều lần chồng tôi hành hung tôi nên tôi không thể im lặng được nữa.



Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận khi có tới hàng nghìn lượt bình luận, hơn 400 lượt chia sẻ. Ở dưới phần bình luận, rất nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành vi của người đàn ông trong clip.

Clip chị Q.A. đăng tải trên mạng xã hội.

Mới đây, Báo Phụ nữ Việt Nam cũng nhận được đơn kiến nghị của chị Q.A liên quan đến việc chị tố cáo hành vi gây bạo lực gia đình của người chồng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Q.A. cho biết, chồng chị là anh T. (đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh) thường xuyên nói dối vợ để chơi game. Mặc dù gia đình 2 bên đã nhiều lần khuyên can anh T. hạn chế chơi game, tập trung vào công việc và giúp đỡ vợ chăm sóc con nhỏ, nhưng anh T. không chịu nghe, thậm chí có hành vi bạo lực gia đình với chị Q.A.

Chị Q.A. cho biết, vợ chồng chị kết hôn vào tháng 11/2020, đến tháng 2/2021 thì chị sinh em bé (sinh non, suy dinh dưỡng), những tưởng sau khi có con, anh T. sẽ thay đổi, bớt chơi game lại, để giúp đỡ vợ chăm sóc con nhỏ, nhưng không có kết quả.

Sự việc cũng đã được gia đình 2 bên góp ý. Ngày 30/4, gia đình 2 bên tổ chức "họp gia đình", trong cuộc họp, anh T. đã hứa sẽ bỏ hẳn chơi game và sống có trách nhiệm với gia đình với vợ con hơn. Tuy nhiên, những ngày sau đó, anh T. vẫn mải mê chơi game, đến ngày 10/6/2021, anh T. lại tiếp tục hành hung và đuổi chị Q.A. ra khỏi nhà.

"Ngày 4/9/2022, tôi tiếp tục bị chồng đánh đập dã man, nguyên nhân là do những mâu thuẫn âm ỉ từ trước đó vì anh T. vẫn ham mê game, không quan tâm vợ con mặc dù lúc đó tôi và con đang bị Covid-19. Hôm đó, anh T. túm tóc, đập đầu tôi xuống đất và liên tục dùng chân đạp vào ngực, bụng, khiến tôi bị tức ngực, khó thở, bầm tím nhiều vùng trên cơ thể và sưng đau vùng trán...", chị Q.A. nói.



Các vết thương trên cơ thể chị Q.A. Ảnh NVCC

Theo chị Q.A. sau sự việc trên, bố mẹ đẻ chị đã xin phép gia đình nhà chồng tạm thời đón 2 mẹ con chị Q.A. về sống tạm ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long.



Chị Q.A. cho biết, chị đã làm đơn kiến nghị hành vi của anh T. gửi đến cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của anh T. và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 26/9/2022, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo về việc chuyển đơn. Theo đó, sau khi xem xét nội dung đơn của chị Q.A. Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển đơn đến Phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh để xem xét, giải quyết. Đồng thời thông báo chị Q.A. liên hệ với phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.

Ngày 11/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh có thông báo về việc chuyển đơn thư. Theo đó, sau khi xem xét đơn thư của chị Q.A., Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chuyển đơn của chị đến Công an tỉnh Quảng Ninh để xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời thông báo chị Q.A. liên hệ với Văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh để biết kết quả giải quyết.

Ngày 11/11, theo nguồn tin của PV, phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn của chị Q.A. "Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phòng An ninh nội địa giải quyết. Hiện chúng tôi đang trong quá trình xác minh. Trong những ngày qua, chúng tôi đã mời những người liên quan lên để làm việc, để làm rõ. Chiều nay 11/11, chúng tôi tiếp tục có buổi làm việc với chị Q.A.", nguồn tin chia sẻ.