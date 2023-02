Xác minh clip người đàn ông nhổ bọt, "tung cước" vào mặt nữ trưởng phòng công chứng

Trước đó, ngày 23-2, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực, nhổ nước bọt, đá vào mặt với một phụ nữ tên N.T.T. tại một văn phòng công chứng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Đoạn clip người phụ nữ bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.



Hình ảnh người đàn ông "tung cước" thẳng vào mặt nữ trưởng phòng công chứng. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, đoạn clip trên được ghi lại tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Nội dung đoạn clip cho thấy người đàn ông tên là D. đã liên tục có lời nói lăng mạ với chị N.T.T., là công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương.

Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, chị T. vẫn rất bình tĩnh mời người đàn ông ngồi nói chuyện nghiêm túc, tử tế.

Tuy nhiên, ông D. bất ngờ nhổ bọt và dùng chân đá vào mặt chị T. khiến chị này bị bầm tím mặt, trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt trong phòng.

Ngay khi sự việc xảy ra, được mọi người đã can ngăn nhưng ông D. vẫn to tiếng chửi bậy và sau đó rời đi. Khi người đàn ông đi khỏi, chị T. đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an và nhập viện đều trị.

Mặt chị T bị bầm tím sau khi bị người đàn ông này "tung cước".

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hoành Bồ và cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.