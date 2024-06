Xác định danh tính nữ tài xế húc xe con gây náo loạn tuyến phố Buôn Ma Thuột

Chiều 7/6, Công an TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) cho biết, đã xác định được danh tính nữ lái xe ô tô tông vào xe con khác xảy ra tối 6/6. Tuy nhiên, sau khi lái xe đâm vào ô tô khác, người phụ nữ này đã lái xe rời đi, chưa đến cơ quan công an trình diện.

Clip vụ việc được người đi đường ghi lại

Công an TP Buôn Ma Thuột đã lập kế hoạch làm rõ hành vi của nữ tài xế. Bước đầu, cơ quan công an sẽ vận động người này ra trình diện, làm việc; đồng thời triển khai lực lượng công an đang truy tìm nữ tài xế cùng chiếc ô tô.



Sau khi củng cố hồ sơ, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định.

Người phụ nữ đã lái chiếc xe màu đỏ mận tông nhiều lần vào ô tô màu trắng

Trước đó, khoảng 21h, ngày 6/6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, hai nhóm phụ nữ mâu thuẫn , xô xát nhau.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông. Tuy nhiên, một phụ nữ bất ngờ chạy đến chiếc ô tô 5 chỗ màu đỏ mận, lái xe tông mạnh vào ô tô 7 chỗ màu trắng đậu ở phía trước. Chưa hết, người này tiếp tục lùi xe và đâm tiếp.

Sự việc này khiến nhiều người đi đường bất ngờ, tuyến phố bị náo loạn. Người đi đường đã quay clip, chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.