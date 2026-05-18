Khi sinh ra đã là con trai của tỷ phú Elon Musk, cậu bé X Æ A-Xii Musk nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ bởi khối tài sản kế thừa khổng lồ, cậu bé còn gây xôn xao vì cái tên độc lạ mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

Những ngày gần đây, cậu bé lại một lần nữa làm bùng nổ truyền thông toàn cầu. Hình ảnh nhóc tỳ 6 tuổi đáng yêu nắm chặt tay bố khi tiến vào Đại lễ đường Nhân dân trong chuyến công tác tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của "người thừa kế" nhỏ tuổi này khiến công chúng càng thêm tò mò về nguồn gốc cũng như cách đọc tên của cậu bé.

Được biết, ngay sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes thông báo chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2020, cái tên “X Æ A-12” lập tức trở thành chủ đề gây bão trên toàn thế giới.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây chỉ là một “tên tạm”, hoặc trò đùa của Elon Musk. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trên podcast The Joe Rogan Experience, CEO Tesla đã trực tiếp giải thích cách phát âm tên con trai mình.

Khi được người dẫn chương trình Joe Rogan hỏi “đọc tên đứa bé thế nào?”, Elon Musk trả lời rằng tên được phát âm là: “X Ash A Twelve”.

Theo Musk, chữ “X” được đọc đơn giản là “X”, còn ký tự “Æ” được phát âm là “Ash”. Phần “A-12” sẽ đọc là “A Twelve”. Ông cũng phủ nhận việc đây chỉ là một cái tên tượng trưng hay tên viết tắt tạm thời.

Nhà sáng lập SpaceX cũng tự hào cho biết phần “A-12” trong tên con trai là ý tưởng của riêng ông, nhằm bày tỏ sự tri ân với mẫu máy bay trinh sát Lockheed A-12 do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ phát triển.

“A-12 là phần tôi đóng góp. Archangel-12, tiền thân của SR-71, chiếc máy bay ngầu nhất từng tồn tại”, Musk nói.

Elon Musk và Grimes (Ảnh: Neilson Barnard/Getty)

Grimes - mẹ củaX Æ A-Xii Musk - sau đó cũng đăng tải một bài giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa từng phần trong cái tên độc lạ này. Theo nữ ca sĩ:

“X” tượng trưng cho “ẩn số chưa biết”

“Æ” là cách viết kiểu “elf” của AI, mang ý nghĩa “trí tuệ nhân tạo” hoặc “tình yêu”.

“A-12” là mẫu máy bay yêu thích của cả hai vì “không có vũ khí, không phòng thủ, chỉ có tốc độ”

Ngoài ra, Grimes cho biết chữ “A” còn đại diện cho “Archangel” (Đại thiên thần) - tên ca khúc yêu thích của cô. Elon Musk cũng tiết lộ con trai mình sinh ngày 4/5, trùng với ngày được cộng đồng yêu thích loạt phim Star Wars gọi là “Star Wars Day”, gắn với câu nói nổi tiếng “May the Force be with you” (nghĩa là “Cầu Thần lực ở bên bạn”).

Tuy nhiên, cái tên “X Æ A-12” nhanh chóng vấp phải rắc rối pháp lý tại bang California, nơi giấy khai sinh chỉ chấp nhận các ký tự thuộc bảng chữ cái tiếng Anh tiêu chuẩn.

Theo luật sư gia đình David Glass, bang California không cho phép sử dụng số, ký tự đặc biệt, dấu nhấn hoặc biểu tượng trong tên chính thức. Điều này khiến Elon Musk và Grimes sau đó phải đổi tên con thành “X Æ A-Xii”, sử dụng số La Mã thay cho “12” để phù hợp quy định pháp lý.

Cùngv với đó, vì cái tên quá phức tạp, truyền thông và công chúng thường gọi cậu bé một cách ngắn gọn là "bé X" hay Lil X.

Nguồn: People