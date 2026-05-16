Mới đây, X Æ A-Xii (tên thân mật là X, SN 2020) - con trai của tỷ phú Elon Musk bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi cùng cha xuất hiện trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Giữa dàn doanh nhân mặc vest tối màu, X nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những khoảnh khắc chạy theo cha trong đoàn doanh nhân tháp tùng.

X Æ A-Xii được bố đưa đi công tác cùng. Ảnh: Sohu.

Cậu bé đáng yêu thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông. Nguồn: Weibo.

Trong các hình ảnh được chia sẻ, cậu bé xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân với bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa gồm áo ghi-lê lụa xanh xám nhạt cùng chiếc túi đeo vai hình đầu hổ thủ công. Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc túi đầu hổ mà X sử dụng sau đó bất ngờ trở thành sản phẩm được săn lùng trên mạng xã hội. Những hình ảnh, thậm chí là cả cái tên đặc biệt - X Æ A-Xii cũng được netizen quan tâm, tìm kiếm. Có người chỉ biết đến cậu bé vì cái tên lạ, có người theo dõi vì cậu bé đáng yêu khi thường xuyên xuất hiện bên cha,...

X Æ A-Xii là con trai đầu lòng của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes (tên thật: Claire Elise Boucher, SN 1988). Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản 827 tỷ USD, theo Forbes. Ngoài làm CEO hãng xe điện Tesla, ông còn điều hành nhiều công ty khác, từ SpaceX, The Boring Company đến Neuralink. Trong khi đó, Grimes là nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách âm nhạc điện tử, hình ảnh mang màu sắc futuristic và nhiều yếu tố công nghệ.

Grimes và Elon Musk cùng con trai X vào năm 2021. Nguồn: X

X hiện tại do Elon Musk chăm sóc và nuôi dưỡng.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018 sau khi quen biết qua mạng xã hội. Mối quan hệ của Elon Musk và Grimes nhiều lần hợp tan trước khi chính thức chia tay. Dù không còn đồng hành với tư cách một cặp đôi, cả hai hiện vẫn cùng nuôi dạy các con.

Theo bài viết của People, Elon Musk và Grimes có tổng cộng 3 người con chung gồm X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl và Techno Mechanicus. Trong đó, X là người con duy nhất được Grimes trực tiếp mang thai (theo bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)) và sinh vào tháng 5/2020. Hai người con sau được chào đón bằng phương pháp mang thai hộ.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone trước đây, Grimes từng chia sẻ việc mang thai và sinh con là trải nghiệm khiến cô thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nữ ca sĩ cho biết bản thân quyết định sinh con vì rất yêu Elon Musk ở thời điểm đó.

Ngay khi chào đời, X đã gây chú ý toàn cầu nhờ cái tên được xem là một trong những cái tên đặc biệt nhất thế giới giải trí và công nghệ. Ban đầu, cậu bé được đặt tên là X Æ A-12. Tuy nhiên sau đó, Elon Musk và Grimes đổi thành X Æ A-Xii để phù hợp với quy định đặt tên tại bang California, Mỹ.

Theo giải thích từ Grimes, chữ X tượng trưng cho “biến số chưa biết”, Æ liên quan tới trí tuệ nhân tạo và tình yêu, còn A-12 được lấy cảm hứng từ mẫu máy bay do thám Lockheed A-12 mà cả hai yêu thích. Sau khi đổi sang ký tự La Mã, Grimes cho biết cô thấy cách viết mới “trông đẹp hơn”.

Từ nhỏ, X đã sống trong môi trường gắn liền với công nghệ và các tập đoàn của cha. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Elon Musk từng nói bản thân dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Năm 2020, khi X còn là em bé, Musk chia sẻ với The New York Times rằng Grimes đóng vai trò chính trong việc chăm con giai đoạn đầu, nhưng khi con lớn hơn ông sẽ tham gia nhiều hơn.

Những năm sau đó, X liên tục xuất hiện cùng cha tại các công ty và sự kiện lớn. Theo The New York Times và nhiều hãng truyền thông Mỹ, cậu bé từng xuất hiện tại trụ sở Twitter/X trong thời gian Elon Musk tiếp quản nền tảng này. Một số hình ảnh cho thấy X chạy quanh phòng họp, chơi trong khu vực làm việc và thậm chí có cả thẻ nhân viên riêng.

Elon Musk và con trai X tại lễ trao giải Nhân vật của năm 2021 của tạp chí TIME. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Elon Musk đưa cậu con trai X tới nhà máy Tesla Gigafactory đặt ở Đức (Ảnh: Page Six).

Grimes từng tiết lộ Elon Musk xem X như một “protégé” (người kế thừa/đàn em thân cận) và thường đưa con trai theo tới các cuộc họp về kỹ thuật hoặc chiến lược. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cho biết X rất thích tên lửa, robot và có thể nhận biết nhiều chi tiết liên quan tới công nghệ hàng không vũ trụ từ khi còn nhỏ.

Trong bài phỏng vấn với Wired, Grimes gọi con trai là “little engineer” (kỹ sư nhí), đồng thời cho biết X đặc biệt yêu thích SpaceX và các thiết bị kỹ thuật.

Không chỉ đồng hành cùng cha tại các công ty công nghệ, X còn nhiều lần xuất hiện trong các hoạt động ngoại giao và chính trị. Cuối năm 2023, cậu bé xuất hiện trong cuộc gặp giữa Elon Musk và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. X cũng từng theo cha tới Vatican, hội nghị chính trị tại Italy, trụ sở SpaceX, Tesla và Nhà Trắng.

Việc X xuất hiện liên tục bên cạnh Elon Musk trong các chuyến công du, hội nghị công nghệ hay sự kiện chính trị cũng từng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế phân tích. Trong bài viết đăng tải năm 2024 với tiêu đề “Why Is Elon Musk Dragging His 3-Year-Old All Over the World?”, New York Magazine cho rằng cậu bé dần trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh công khai của tỷ phú công nghệ.

Tạp chí này nhắc lại việc X thường theo cha tới các cuộc gặp cấp cao, từ trụ sở Twitter/X, SpaceX cho tới các hội nghị quốc tế. Bài viết cũng dẫn lại phát ngôn của Elon Musk khi ông gọi con trai là “emotional support human” (tạm dịch: người hỗ trợ cảm xúc), đồng thời cho rằng hình ảnh đồng hành cùng con giúp vị tỷ phú xây dựng hình tượng một người cha gần gũi bên cạnh vai trò doanh nhân công nghệ quyền lực. Tuy nhiên, việc X xuất hiện công khai quá thường xuyên cũng làm dấy lên nhiều tranh luận liên quan tới quyền riêng tư và tuổi thơ của cậu bé.

Một vài khoảnh khắc đời thường của hai cha con. Nguồn: X

Hiện tại, dù mới 5 tuổi, X Æ A-Xii đã trở thành một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất thế giới công nghệ và giải trí. Từ cái tên đặc biệt, cuộc sống gắn với truyền thông cho tới việc thường xuyên xuất hiện cạnh Elon Musk tại các sự kiện toàn cầu, cậu bé tiếp tục là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội quốc tế.