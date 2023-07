Wuling HongGuang MiniEV - Mẫu xe dành cho phái đẹp

Kích thước nhỏ gọn, dễ lái, dễ điều khiển

Là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn bậc nhất trên thị trường hiện nay nhưng Wuling HongGuang MiniEV sở hữu không gian nội thất có đến 4 chỗ ngồi, rất phù hợp cho các mẹ đưa đón con đi học hay đi mua đồ, shopping. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.920mm x 1.493mm x 1.621mm, cùng bán kính quay đầu chỉ 4,2m, Wuling HongGuang MiniEV dễ dàng di chuyển trong các cung đường hẹp. Theo đánh giá của những chị em từng đến lái thử mẫu xe này, do có kích thước nhỏ gọn, mẫu xe cực kì dễ dàng lái và căn chỉnh, thời gian làm quen với xe cũng nhanh chóng.

Màu sắc đa dạng, thể hiện phong cách cá nhân

Một điểm đặc biệt không thể bỏ qua khi nhắc đến Wuling HongGuang MiniEV là bảng màu xe chiều lòng phái đẹp. Sở hữu đến 11 màu sắc phối cùng nóc khác nhau, những màu sơn của mẫu xe được đánh giá là rất độc đáo vì chưa có hãng xe nào sử dụng những màu sắc như vậy trên thị trường. Ba màu chủ đạo của phiên bản Nâng cao gồm hồng đào, vàng chanh, xanh bơ đều là những màu "độc lạ", có thể đáp ứng nhu cầu thể hiện phong cách, cá tính bản thân của chủ sở hữu. Ngoài màu sơn đặc sắc, chủ xe cũng có thể phối màu nóc cùng màu xe hoặc màu đen/trắng tùy theo sở thích. Những màu sắc này không chỉ thu hút các chị em mà còn gây hứng thú đối với các bạn nhỏ ở các gia đình.

Vận hành an toàn, tính năng hợp lý

Dù là mẫu xe hướng đến số đông, những người có thu nhập trung bình, nhưng xe Wuling HongGuang MiniEV vẫn được trang bị các tính năng an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, túi khí ghế lái. Wuling HongGuang MiniEV đạt chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS sau khi vượt qua các hạng mục kiểm tra "Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện" và "Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm". Vậy nên các chị em hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng về độ an toàn khi sử dụng xe cho gia đình nhỏ của mình.

Vô lăng xe có trợ lực lái điện EPS, giúp các chị em có thể lái xe chính xác, dễ dàng mà không tốn sức. Ngoài ra, hàng ghế sau cũng được đánh giá là thông thoáng, rộng rãi, đủ cho 2 người lớn ngồi và có cả hệ thống cố định ghế an toàn cho trẻ em. Trần xe được thiết kế cao, thoáng nên không gian ngồi trong xe thoải mái, không bức bí. Hàng ghế sau cũng có thể gập lại để tận dụng không gian chứa đồ, rất thích hợp cho các mẹ đi siêu thị hay đưa đón con đi học, cần chỗ để đồ dùng cá nhân.

Sạc điện dễ dàng như sạc điện thoại

Wuling HongGuang MiniEV có thể sạc điện dễ dàng mọi lúc mọi nơi với nguồn điện dân dụng 220V, thời gian sạc đầy từ 6,5 đến 9 tiếng tùy phiên bản pin 9,6kWh hoặc 13,4 kWh. Sau một ngày sử dụng hoặc thậm chí 2 -3 ngày nếu đi quãng đường ngắn, người dùng chỉ cần đưa xe về nhà cắm điện qua một đêm, sáng dậy pin đầy 100%, tiện lợi như sạc điện thoại di động.

Ngoài ra, ưu điểm nổi trội nữa của mẫu xe điện này là chi phí sạc điện chỉ bằng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. Theo tính toán chi phí dự trù, dựa theo bảng tính giá điện theo giá bậc 5 (3.211 VNĐ/kWh, đã bao gồm VAT), chi phí sạc điện chưa tới 300.000 VNĐ khi đi khoảng 1.000 km, tức là tốn chưa đến 10.000 VNĐ/ngày. Đây là một con số cực kỳ tiết kiệm và hiếm có mẫu xe nào tại Việt Nam đạt được chỉ số tiết kiệm năng lượng như vậy.

Bảo hành top đầu thị trường

Mặc dù là mẫu xe có giá bán thấp bậc nhất trên thị trường hiện nay nhưng chính sách bảo hành của Wuling HongGuang MiniEV thuộc loại top đầu thị trường. Theo thông tin từ hãng công bố, pin xe được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước, con số này đối với bảo hành xe là 3 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với chính sách bảo hành tốt như vậy, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của mẫu xe này. Nguyên do khiến Wuling đang có chế độ bảo hành tốt bởi đây là mẫu xe liên doanh giữa General Motors (Mỹ) và các đối tác hàng đầu Trung Quốc. Theo đó, tất cả các xe Wuling HongGuang MiniEV được TMT Motors sản xuất, lắp ráp đều phải đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của General Motors.