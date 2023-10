Wren Evans ra ca khúc về tình đơn phương theo phong cách “rất đặc biệt”

Ca khúc nằm trong chuỗi sản phẩm ra mắt trong năm 2023 của Wren Evans, sau "Việt Kiều" và "Call Me", thể hiện sự biến hóa đa dạng trong âm nhạc của nam nghệ sĩ nổi bật của thế hệ Gen Z. Sự đa dạng trong các cung bậc tình yêu được Wren Evans tinh ý lồng ghép trong các sáng tác của mình: về mối quan hệ ‘mập mờ’ (Thích em hơi nhiều), về nỗi buồn sau chia tay (Cơn đau), si mê người yêu đến hơi thở cuối cùng (Gặp may), tình yêu trong sáng thuần khiết (Trao), tình yêu mãnh liệt và bản năng (Call Me). Và "Từng quen" sẽ là một cung bậc rất đặc biệt khác của tình yêu.



Về cảm hứng sáng tác nên "Từng quen", Wren Evans vẫn tiếp tục khai thác chất liệu âm nhạc đến từ những câu chuyện diễn ra xung quanh và đôi khi cũng là câu chuyện của chính bản thân. Nam ca sĩ Gen Z luôn muốn truyền tải cảm xúc thật vào âm nhạc của mình cũng giống như muốn khán giả khi nghe nhạc Wren Evans sẽ luôn chạm vào được những điều thật nhất về anh.

WREN EVANS - TỪNG QUEN | OFFICIAL AUDIO

Lời bài hát "Từng quen" nói về một chàng trai chưa đủ bản lĩnh để có thể khiến cô gái yêu lại mình nhưng vẫn có một sự quyết tâm đôi khi khá vô vọng. Trạng thái ấy dần chuyển thành một cảm xúc như “đơn phương”. Dù cô gái ấy chưa bao giờ chấp nhận tình cảm này nhưng chàng trai vẫn luôn “hờn dỗi” khi cô gái không có ở bên cạnh. Lời bài hát thể hiện sự buồn bã ban đầu ngờ vì thất tình nhưng tất cả chỉ là một sự overthinking (suy nghĩ quá nhiều) của chàng trai khi lỡ sa vào lưới tình trước đối phương.

Wren Evans cũng nhìn ra được sự mâu thuẫn trong tình yêu của nhiều đôi trẻ: xem như chưa từng quen, nhưng không được quên nhau! Từ đó, Wren Evans muốn gửi gắm đến một “quy luật” khi yêu của người trẻ: "Khi đem lòng yêu một ai đó, chúng ta luôn vô thức nghĩ rằng mọi hành động của đối phương đều là đang thể hiện tình cảm với mình. Điều đó khiến chúng ta vội vã bộc lộ tình cảm với đối phương, và khi nhận lại kết quả không như mong muốn, ta liền bảo vệ lòng tự trọng của bản thân bằng cách ‘coi như chưa từng quen’. Tuy nhiên, sự ích kỷ bên trong khiến chúng ta muốn đối phương không bao giờ được quên mình".

Sau "Từng quen", Wren Evans đang tập trung cho một sản phẩm lớn hơn sẽ sớm được giới thiệu đến công chúng trong thời gian sắp tới. “Wren chỉ muốn nói đơn giản trong thời gian sắp tới âm nhạc của tôi sẽ thực sự gai góc, táo bạo và… loi choi!”