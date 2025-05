Ngày 9/5, đại diện của Won Bin nói với Xports News: "Ngoài việc đến viếng tại tang lễ để bày tỏ lòng thương tiếc với người quá cố, Won Bin hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc này".

Phía Won Bin được cho là ngầm phủ nhận việc đề nghị trả nợ thay Kim Sae Ron hay có liên quan tới người nắm giữ đoạn ghi âm cố diễn viên thừa nhận "quan hệ" với Kim Soo Hyun năm lớp 8.

Trước đó, vào ngày 7/5, ông Kim Se Ui người đứng đầu viện G và luật sư Bae Ji Seok thuộc công ty luật Buyoo, đại diện cho gia đình Kim Sae Ron đã tổ chức buổi họp báo, cho biết: "Khoảng một tháng trước khi Kim Sae Ron qua đời, người cung cấp thông tin là ông A – khi đó đang ở New Jersey (Mỹ) đã ghi âm nhiều bằng chứng về sự phạm tội của Kim Soo Hyun với sự đồng ý của người quá cố. Vào ngày 1/5 vừa qua, ông A bị hai kẻ lạ mặt từ Hàn Quốc và Trung Quốc tấn công, bị đâm vào cổ tới 9 lần bằng hung khí".

Phía Won Bin khẳng định không liên quan tới vụ ồn ào giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun

Sau đó, giọng nói của vợ ông A đã được phát qua bản ghi âm. Bà cho biết: "Hiện vụ việc đang được điều tra tại Mỹ. Tôi chưa thể tiết lộ chi tiết nhưng sự thật nhất định sẽ được làm sáng tỏ".

Bà cũng đề cập đến nam diễn viên Won Bin – người từng đóng chung với Kim Sae Ron trong phim "The Man from Nowhere" (2010). Vợ ông A chia sẻ: "Ban đầu tôi không biết ông ấy là ai. Tôi không biết ông ấy nổi tiếng ở Hàn Quốc như thế nào, nhưng tôi nhận ra sau khi chứng kiến những gì ông ấy làm. Ông ấy lặng lẽ đến và thể hiện lòng tôn kính. Sự nhân hậu đó mang ý nghĩa vượt xa sức tưởng tượng đối với chúng tôi. Tôi chân thành biết ơn".

Tuy phía vợ ông A không nói rõ hành động cụ thể nào của Won Bin, nhưng đại diện của nam diễn viên khẳng định Won Bin không mong muốn bất kỳ vấn đề nào liên quan đến người quá cố bị đem ra bàn luận thêm và cũng bác bỏ các phát ngôn mơ hồ từ ông A.