“Women of Endurance”: Garmin tái hiện hành trình bền bỉ của phụ nữ qua nghệ thuật và dữ liệu

Garmin mong muốn mở rộng khái niệm "sức bền" dưới góc nhìn gần gũi hơn: không chỉ là khả năng chinh phục thử thách thể chất mà còn là sự bền bỉ về tinh thần của phụ nữ trong hành trình sống và làm mẹ.

Để kể lại hành trình ấy bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc, Garmin hợp tác cùng nữ họa sĩ Chouyi – nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách phóng khoáng, màu sắc rực rỡ và giàu trí tưởng tượng. Qua loạt tranh minh họa, Chouyi tái hiện chân thực những khoảnh khắc quen thuộc của người mẹ: bế con leo cầu thang, chạy theo con trong giờ ăn hay trở về nhà sau một ngày dài với hàng loạt trách nhiệm nối tiếp nhau.

Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đòi hỏi sức bền không kém một buổi tập cường độ cao. Có khi, việc bế con lên nhiều tầng cầu thang khiến nhịp tim tăng tương đương một bài HIIT; còn việc chăm con, dọn dẹp và di chuyển suốt cả ngày tiêu hao năng lượng như hoàn thành một đường chạy dài.

Bên cạnh nghệ thuật, Garmin còn sử dụng dữ liệu sức khỏe để biến sự mệt mỏi vô hình trở nên hữu hình. Các thiết bị đeo Garmin tích hợp các chỉ số như biến thiên nhịp tim (HRV), mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ và chỉ số năng lượng cơ thể (Body Battery), giúp phụ nữ nhận biết khi nào cơ thể cần nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng.

Thông qua chiến dịch, Garmin khuyến khích phụ nữ xây dựng nhịp phục hồi cá nhân hóa bằng cách theo dõi giấc ngủ, mức độ căng thẳng, khả năng hồi phục, thói quen dinh dưỡng và duy trì nghỉ ngơi chủ động.

"Women of Endurance" là lời nhắc ý nghĩa rằng sức bền của phụ nữ không nằm ở việc họ có thể làm bao nhiêu điều cùng lúc, mà ở khả năng tiếp tục mạnh mẽ mỗi ngày. Và để hành trình ấy bền vững hơn, họ cũng xứng đáng được lắng nghe, chăm sóc và phục hồi – bắt đầu từ chính cơ thể mình.