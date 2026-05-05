Một mẫu laptop thiết kế rất “dị” nhưng giải quyết đúng vấn đề của dân văn phòng sắp bán tại Việt Nam

ASUS đã chính thức mở đặt trước mẫu Zenbook DUO (2026) tại thị trường Việt Nam, sau khi thiết bị này vừa giành giải Vàng tại iF Design Award – một trong những giải thưởng thiết kế lâu đời và uy tín trên thế giới.

Theo ban giám khảo iF, thiết kế hai màn hình OLED của Zenbook DUO được đánh giá cao nhờ khả năng mở rộng không gian làm việc linh hoạt trong một thiết bị di động, đồng thời giữ được chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Trong nhiều năm qua, laptop gần như giữ nguyên công thức quen thuộc với một màn hình và một bàn phím. Các nâng cấp chủ yếu xoay quanh hiệu năng, pin hoặc gần đây là AI. Tuy nhiên, nhu cầu làm việc đa nhiệm ngày càng tăng, trong khi không gian hiển thị vẫn là giới hạn cố hữu nếu không sử dụng thêm màn hình rời.

Zenbook DUO (2026) được ASUS phát triển theo hướng giải quyết trực tiếp bài toán này, bằng cách tích hợp hai màn hình ngay trên một thiết bị. Thay vì buộc người dùng phải thay đổi cách làm việc để phù hợp với laptop, thiết kế này cho phép chiếc máy thích nghi linh hoạt hơn với nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

Điểm khác biệt của thiết bị không chỉ nằm ở việc có thêm màn hình, mà ở khả năng thay đổi cách bố trí. Nhờ bàn phím rời và chân đế tích hợp, người dùng có thể sử dụng máy như một laptop thông thường, hoặc chuyển sang dạng hai màn hình xếp dọc để đọc tài liệu và lập trình, hoặc đặt ngang như một setup desktop mini với hai cửa sổ làm việc song song. Trong các tình huống họp, máy cũng có thể mở phẳng để chia sẻ nội dung với người đối diện mà không cần thêm màn hình phụ.

So với các thế hệ trước, phiên bản 2026 được ASUS hoàn thiện theo hướng thực tế hơn trong sử dụng hàng ngày. Thiết kế bản lề ẩn mới giúp giảm khoảng cách giữa hai màn hình, tạo cảm giác liền mạch hơn khi hiển thị. Cấu trúc tổng thể cũng được gia cố để hạn chế rung khi thao tác cảm ứng, giúp các thao tác như ghi chú, kéo thả chính xác hơn.

Máy sử dụng vật liệu Ceraluminum™ cho toàn bộ khung, hướng tới việc giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED có độ phân giải 3K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 1000 nits và được bổ sung lớp chống phản chiếu để dễ sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Trải nghiệm đa màn hình cũng được hỗ trợ bởi phần mềm ScreenXpert, cho phép sắp xếp cửa sổ và chuyển đổi ứng dụng nhanh hơn giữa hai màn hình. Hệ thống âm thanh 6 loa Dolby Atmos cũng được tích hợp nhằm đáp ứng cả nhu cầu làm việc và giải trí.

Về cấu hình, Zenbook DUO (2026) sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H (Series 3), đi kèm khả năng xử lý AI và pin dung lượng 99Wh, hướng tới việc đáp ứng một ngày làm việc mà không cần phụ thuộc nhiều vào nguồn điện.

ASUS cho biết Zenbook DUO (2026) đã được mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 5/5 đến 25/5 thông qua ASUS eShop . Trong giai đoạn này, người dùng đặt trước sẽ nhận kèm chuột ASUS SmartO Mouse MD200 Silent Plus, phụ kiện phục vụ nhu cầu làm việc hàng ngày.