Mỗi mùa hè, khi truyền hình phát đi hình ảnh sân cỏ xanh mướt, những vận động viên mặc toàn đồ trắng và khán đài Royal Box lấp lánh những gương mặt quen thuộc của hoàng gia, nhiều người vẫn thắc mắc Wimbledon thực chất là gì, vì sao nó khác biệt với ba giải Grand Slam còn lại, và vì sao gia đình hoàng gia Anh lại gắn bó với giải đấu này đến vậy.

Wimbledon là gì, ra đời từ khi nào?

Wimbledon, tên đầy đủ là The Championships, Wimbledon, là giải quần vợt do câu lạc bộ All England Lawn Tennis and Croquet Club tổ chức hằng năm tại khu Wimbledon, London. Đây là giải đấu thứ ba trong bốn giải Grand Slam của làng quần vợt thế giới, diễn ra sau Australian Open, Roland Garros và trước US Open. Mùa giải 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến 12 tháng 7, với vòng loại bắt đầu từ 22 tháng 6.

Giải đấu ra mắt lần đầu vào năm 1877, khi đó chỉ có nội dung đơn nam thi đấu trên chính những sân cỏ vốn dùng để chơi croquet của câu lạc bộ. Nội dung đơn nữ được thêm vào năm 1884, còn đôi nam và đôi nữ chính thức xuất hiện từ năm 1913. Đến năm 1968, Wimbledon mở cửa cho cả vận động viên chuyên nghiệp thi đấu, đánh dấu bước ngoặt lớn của làng banh nỉ thế giới. Tính đến nay, Wimbledon đã có lịch sử gần một thế kỷ rưỡi và được xem là giải đấu uy tín bậc nhất trong bốn Grand Slam.

Vì sao Wimbledon là giải major duy nhất còn chơi trên sân cỏ?

Trong bốn giải Grand Slam, Wimbledon là giải duy nhất vẫn giữ mặt sân cỏ, vốn là mặt sân truyền thống nguyên bản của môn quần vợt. Sân cỏ khiến bóng nảy thấp và nhanh hơn hẳn so với sân cứng hay sân đất nện, đòi hỏi lối chơi giao bóng lên lưới và phản xạ nhanh, tạo nên một phong cách thi đấu rất riêng mà giới chuyên môn vẫn gọi là tinh thần cổ điển của quần vợt.

Một nét đặc trưng khác không thể không nhắc tới là quy định trang phục toàn trắng bắt buộc với mọi vận động viên, luật lệ đã tồn tại từ những năm 1800. Lý do ban đầu khá thực tế, vì vào thời Victoria, vết mồ hôi thấm trên quần áo màu bị xem là thiếu tế nhị nơi công cộng, nên trang phục trắng được chọn để hạn chế sự lộ liễu đó. Quy định này được duy trì nghiêm ngặt cho tới tận ngày nay, trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất của Wimbledon.

Royal Box và mối duyên đặc biệt với hoàng gia Anh

Nếu để ý kỹ, khán đài trung tâm sân Centre Court luôn có một khu vực riêng dành cho khách mời đặc biệt, gọi là Royal Box. Khu vực này được sử dụng để tiếp đón khách mời và bạn bè của Wimbledon từ năm 1922, thường gồm các thành viên hoàng gia Anh lẫn hoàng gia nước ngoài, quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội. Quy định trang phục trong Royal Box cũng khắt khe không kém sân đấu, cấm giày thể thao, quần jeans, áo in hình và trang phục thể thao, đàn ông bắt buộc phải mặc vest và thắt cà vạt.

Trong nhiều năm qua, Vương phi Kate Middleton đã trở thành gương mặt gắn liền với Wimbledon. Cô chính thức đảm nhận vai trò bảo trợ của All England Club từ năm 2016 và gần như năm nào cũng xuất hiện tại giải, thường đích thân trao cúp cho các nhà vô địch. Mối liên hệ giữa hoàng gia Anh và Wimbledon thực ra đã có từ thời Vua George V, cho thấy đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một phần trong đời sống văn hóa hoàng gia được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Dâu tây kem và những truyền thống làm nên bản sắc Wimbledon

Bên cạnh quần vợt, Wimbledon còn nổi tiếng với món dâu tây ăn kèm kem tươi, một truyền thống bắt nguồn từ thời Victoria khi dâu tây còn là thứ xa xỉ chỉ có theo mùa hè. Ngày nay, một hộp dâu tây tại giải có giá khoảng 2,85 bảng Anh, được duy trì ở mức giá bình dân để giữ đúng tinh thần truyền thống chứ không chạy theo thương mại hóa.

Tất cả những chi tiết nhỏ ấy, từ sân cỏ, trang phục trắng, Royal Box cho đến đĩa dâu tây kem, cộng lại tạo nên một Wimbledon không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là một biểu tượng văn hóa Anh quốc, nơi truyền thống hoàng gia và tinh thần thể thao hòa quyện suốt gần một thế kỷ rưỡi qua.